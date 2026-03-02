Israel

Guerra contra Irán | Muere esposa del ayatola Ali Jamenei: ¿Qué le pasó a la pareja del exlíder supremo de Irán?

La mujer, de 79 años, se encontraba en estado de coma desde el ataque, apuntó la agencia noticiosa Tasnim.

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda del exlíder supremo de la revolución islámica iraní, Alí Jamenei, falleció este lunes a causa de las heridas sufridas en el ataque que el sábado mató a su esposo, anunciaron medios iraníes de prensa.

