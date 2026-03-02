Israel Guerra contra Irán | ¿Cuántos americanos han muerto? Trump promete venganza El presidente Donald Trump prometió venganza y adelantó que "probablemente habrá más" personas muertas por la guerra en Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que supervisa las operaciones en Medio Oriente, reportó que el balance de militares americanos fallecidos en la ofensiva contra Irán era de cuatro a primera hora de la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026.

Después de que el presidente Donald Trump confirmara que había tres muertos, el CENTCOM señaló en la red social X que el cuarto militar fallecido era uno de los que había resultado gravemente herido en los ataques iniciales de Irán.

Trump prometió el domingo que vengará la muerte de los caídos en la operación lanzada junto a Israel y que ha sido respondida por Teherán con ataques contra bases de EEUU en la región e intereses de países del Golfo.

“Tristemente, probablemente habrá más antes de que termine”, afirmó el mandatario en referencia a las bajas estadounidenses en un video difundido en su plataforma Truth Social. “ Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización”, agregó.



Las identidades de los militares fallecidos solo se darán a conocer 24 horas después de que sus familias sean notificadas.

Según una fuente citada por medios como NBC News y The Washington Post, los fallecidos eran soldados desplegados en Kuwait como parte de una unidad encargada de suministros y logística. Además de registrarse cinco heridos de gravedad, “varios más” sufrieron lesiones menores por esquirlas y conmociones cerebrales, aunque se espera que regresen al servicio.

Trump instó además a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía a “deponer sus armas” y aceptar “inmunidad completa”, o enfrentar, dijo, “una muerte segura”.

¿Cuánto puede durar la ofensiva contra Irán lanzada por orden de Trump?

El conflicto, que según el presidente podría prolongarse “cuatro semanas o más”, se desarrolla en un contexto que el propio CENTCOM describió como “fluido”.

Irán y milicias afines como Hezbolá lanzaron este lunes una ofensiva con misiles contra Israel y estados árabes que parecía haber alcanzado el complejo de la Embajada de Estados Unidos en Kuwait.

La Media Luna Roja Iraní dijo que la campaña deja un balance provisional en la mañana de este lunes de al menos a 555 muertos en Irán. Reportó que más de 130 ciudades en todo el país han sido atacadas. Once personas han muerto en Israel, según las autoridades allí.

En Ciudad de Kuwait, mientras fuego y humo se elevaban desde el interior del complejo de la embajada de Estados Unidos, el Ejército estadounidense dijo que Kuwait había “derribado por error” tres aviones F15E Strike Eagles durante una misión de combate mientras Irán atacaba el país.

“Los seis tripulantes se eyectaron con seguridad, han sido recuperados y están en condición estable. Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, indicó el ejército.

La televisión estatal iraní afirmó que habían atacado aeronaves estadounidenses, sin dar más detalles. Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de AP.

