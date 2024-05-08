EEUU detuvo el envío de bombas a Israel ante preocupaciones por la ciudad palestina de Rafah

Estados Unidos detuvo un envío de bombas a Israel la semana pasada por temor a que Israel se estuviera acercando a una decisión de lanzar un asalto a gran escala contra la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, a pesar de los llamados de la Casa Blanca a no hacerlo, dijo el martes un alto funcionario de la administración citado por la agencia AP.

Se suponía que el envío constaría de 1,800 bombas de 2,000 libras y 1,700 bombas de 500 libras, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

Lo que más preocupa a Estados Unidos son los explosivos más grandes y cómo podrían usarse en un entorno urbano densamente poblado. Más de un millón de civiles se están refugiando en Rafah después de evacuar otras partes de Gaza en medio de la guerra de Israel contra Hamas, desatada después del mortal ataque del grupo militante contra Israel el pasado 7 de octubre.

Estados Unidos lanzó la bomba de 2,000 libras con moderación en su larga guerra contra el grupo militante Estado Islámico. Israel, por el contrario, ha utilizado la bomba con frecuencia durante los siete meses de guerra en Gaza. Los expertos dicen que el uso de esta arma, en parte, ha ayudado a incrementar el abrumador número de víctimas palestinas, que el Ministerio de Salud dirigido por Hamas calcula en cerca de 35,000 muertos, sin distinguir entre militantes y civiles.

Históricamente, Estados Unidos ha proporcionado enormes cantidades de ayuda militar a Israel, una tendencia que no ha hecho más que acelerarse desde el ataque de Hamas hace siete meses, por lo que una pausa en el envío de armas es la manifestación más llamativa del creciente desacuerdo entre el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y la administración del presidente Joe Biden, que ha pedido a Israel que haga mucho más para proteger las vidas de civiles inocentes en Gaza.

La detención del envío también se produce cuando la administración Biden debe emitir un veredicto formal esta semana, el primero de su tipo, sobre si los ataques aéreos en Gaza y las restricciones a la entrega de ayuda han violado las leyes internacionales y estadounidenses diseñadas para salvar a los civiles de los peores horrores de la guerra. Una decisión contra Israel aumentaría aún más la presión sobre Biden para que frene el flujo de armas y dinero al ejército israelí.



En abril, la administración Biden comenzó a revisar futuras transferencias de asistencia militar a medida que el gobierno de Netanyahu parecía acercarse a una invasión de Rafah, a pesar de meses de la oposición de la Casa Blanca. El funcionario dijo que la decisión de suspender el envío se tomó la semana pasada y aún no se había decidido si continuar con el envío en una fecha posterior.

Los funcionarios estadounidenses se habían negado durante días a comentar sobre la retención del envío de armas, cuya noticia llegó el martes al mismo tiempo que Biden describía el apoyo de Estados Unidos a Israel como “férreo, incluso cuando no estamos de acuerdo”.

La secretaria de prensa Karine Jean-Pierre se negó a contrastar la detención del envío de armas con la retórica de Biden sobre el "férreo" apoyo a Israel y se limitó a decir: “Las dos cosas pueden ser ciertas”.

El mes pasado, el Congreso aprobó un proyecto de ley de seguridad nacional de 95,000 millones de dólares que incluía financiación para Ucrania, Israel y otros aliados. El paquete incluía más de 14,000 millones de dólares en ayuda militar para Israel, aunque el reciente paquete de armas que ha sido retenido no está relacionado con esos fondos.

El Departamento de Estado está considerando por separado si aprobar la transferencia continua de kits conjuntos de municiones de ataque directo, que colocan sistemas de guía de precisión en las bombas a Israel, pero esa revisión no se refería a envíos inminentes.

Los ataques de Israel a Rafah

Las tropas israelíes tomaron el martes el control del vital cruce fronterizo de Rafah en Gaza en lo que la Casa Blanca describió como una operación limitada que no llegó a la invasión total de la ciudad contra la que Biden ha advertido repetidamente por motivos humanitarios, la más reciente ocasión en una llamada el lunes con Netanyahu.

Israel ordenó la evacuación de unos 100,000 palestinos del este de la ciudad. Las fuerzas israelíes también llevaron a cabo lo que describieron como “ataques selectivos” en la parte oriental de Rafah y tomaron el cruce fronterizo, un conducto crítico para el flujo de ayuda humanitaria a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto.

Aunque en privado ha aumentado la preocupación dentro de la Casa Blanca por lo que está sucediendo en Rafah, públicamente los funcionarios de la administración han enfatizado que no creían que las operaciones hubieran desafiado las advertencias de Biden contra una operación a gran escala en la ciudad.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Israel describió la operación a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto, en el este de Rafah como “una operación de escala y duración limitadas” destinada a cortar el contrabando de armas de Hamas, pero también dijo que Estados Unidos supervisaría los ataques.

EEUU- Israel: una relación cercana con momentos de tensión

La relación entre Estados Unidos e Israel ha sido estrecha y cercana durante las administraciones tanto demócratas como republicanas. Pero ha habido algunos momentos de profunda tensión en los que los líderes estadounidenses han amenazado con suspender la ayuda como un intento de influir en el liderazgo israelí.

El presidente Dwight Eisenhower presionó a Israel con amenazas de sanciones para que se retirara del Sinaí en 1957 en medio de la crisis de Suez. Ronald Reagan retrasó la entrega de aviones de combate F16 a Israel en un momento de escalada de violencia en Medio Oriente. El presidente George H.W. Bush retuvo 10,000 millones de dólares en garantías de préstamos para forzar el cese de la actividad de asentamientos israelíes en los territorios ocupados.