Qué decía la nota en la que Marco Rubio le anunció a Trump el acuerdo entre Israel y Hamas

Video Trump anuncia que Israel y Hamas firmaron "una primera fase" de su plan de paz para Gaza

Donald Trump se encontraba participando de una mesa redonda sobre Antifa el miércoles junto a miembros de su gabinete e influencers conservadores, cuando el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, interrumpió el encuentro para pasarle una nota al presidente.

Rubio entró al Salón Azul de la Casa Blanca con noticias importantes, tanto, que justificaban la interrupción. Trump lo invitó a acercarse y el secretario de Estado, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, administrador de USAID y jefe de los Archivos Nacionales se sentó a dos puestos de él y le pasó una nota escrita a mano.

Luego se acercó y le susurró algo al oído.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, susurra algo al oído del presidente Trump tras haberle pasado unanota en medio de una mesa redonda en la Casa Blanca. Imagen Evan Vucci/AP



Un fotógrafo de AP que estaba cubriendo el encuentro logró tomar una foto del papel con el membrete de la Casa Blanca, en la que se podía leer: "Muy cerca. Necesitas aprobar una publicación en Truth Social pronto, para que puedas anunciar el acuerdo primero”.

Tras leer la nota, Trump dijo a los periodistas y demás personas presentes: “Acabo de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca de un acuerdo en Medio Oriente, y que me van a necesitar dentro de poco”.

En esta foto de AP se alcanza a leer el contenido de la nota escrita mano que le pasó Rubio a Trump. Imagen Evan Vucci/AP



Sin embargo, a pesar de la urgencia del tema y la visible impaciencia de Rubio, el presidente siguió con el acto y hasta respondió a preguntas de la prensa. No fue hasta casi 10 minutos después que dijo: “Tengo que irme ahora a intentar resolver algunos problemas en el Medio Oriente, aunque estoy muy bien representado por nuestro secretario de Estado".

"Probablemente podría hacerlo incluso mejor que yo, pero quién sabe. No queremos arriesgarnos, así que vamos a ocuparnos de eso… Vamos a conseguir la paz en el Medio Oriente”, agregó.

Trump pidió entonces a su fiscal general, Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que siguieran con el acto en su ausencia.

No fue hasta cerca de dos horas después de haber recibido la nota de Rubio que el mundo conoció la noticia del acuerdo entre Israel y Hamas para una primera fase del plan de paz impulsado por el propio Trump. Y como estaba planeado en la nota, fue Trump quien lo anunció primero al mundo en su plataforma Truth Social.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han aprobado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, escribió. “Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada", agregó el presidente, dando algunos datos del acuerdo.

“Este es un GRAN DÍA para el mundo árabe y musulmán, para Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos. Agradecemos a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía por ayudarnos a hacer posible este evento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ!”.

Antes de que Rubio hiciera su entrada en el evento el miércoles, Trump había comentado a los influencers, periodistas y otros presentes que planeaba viajar al Medio Oriente "hacia finales de la semana" y que incluso podría "hacer una gira" por la región, visitando Egipto y e incluso mencionó a la Franja de Gaza.

