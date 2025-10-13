Las espinosas cuestiones pendientes del alto el fuego entre Israel y Hamas tras la liberación de rehenes y prisioneros

Video Entre llanto y abrazos: familias de rehenes israelíes los reciben tras ser liberados por Hamas

Israel y Hamas avanzaron este lunes en un paso clave del frágil acuerdo de alto el fuego en Gaza al liberar rehenes y prisioneros, lo que aumentó las esperanzas de que el acuerdo mediado por Estados Unidos pueda llevar a un fin permanente de la guerra de dos años que devastó el territorio palestino.

Pero cuestiones más espinosas, como si Hamas se desarmará y quién gobernará Gaza, así como la cuestión del Estado palestino, siguen sin resolverse, destacando la fragilidad de un acuerdo que por ahora solo pausa el conflicto más mortífero en la historia de Israel y los palestinos.

Para los israelíes, la liberación de los 20 rehenes vivos restantes trajo júbilo y una sensación de cierre a una guerra en la que muchos sintieron que fueron forzados por Hamas, aunque muchos se comprometieron a seguir luchando por el regreso de los rehenes fallecidos que aún están en Gaza.

Pero con los rehenes vivos liberados, la urgencia con la que muchos pedían el fin de la guerra probablemente disminuirá, aliviando la presión sobre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahú para avanzar en las siguientes fases del acuerdo.

Cuatro rehenes fallecidos fueron devueltos a Israel este lunes, y otros 24 deben ser entregados como parte de la primera fase del alto el fuego, que también requiere que Israel permita un aumento de alimentos y otra ayuda humanitaria en Gaza.

Mientras hubo un estallido de alegría en Gaza por los prisioneros que regresaban de Israel y la esperanza de que los combates puedan terminar para siempre, el tormento continúa para los palestinos agotados por la guerra.

Gaza ha sido diezmada por el bombardeo israelí; queda poco de su débil economía anterior a la guerra, los servicios básicos están devastados y muchas casas han sido destruidas.

Israel dice que el acuerdo logra sus objetivos de guerra

El presidente estadounidense, Donald Trump, viajó a la región para celebrar el acuerdo.

En un discurso ante el parlamento de Israel, instó a los legisladores a aprovechar la oportunidad para una paz más amplia en la región. En Egipto, él y otros líderes mundiales se reunieron para poner en marcha las partes más complicadas del acuerdo.

Netanyahu, quien según su oficina no asistió a la reunión en Egipto debido a una festividad judía, declaró al parlamento que estaba comprometido con el acuerdo, afirmando que “termina la guerra al lograr todos nuestros objetivos”.

Los críticos acusaron a Netanyahu de permitir que la guerra se prolongara por razones políticas, lo cual él negó.

La guerra comenzó con el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, cuando los militantes mataron a 1,200 personas y tomaron 251 cautivos.

La campaña de represalia de Israel mató a más de 67,000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre combatientes y civiles en su conteo. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamas. Sus cifras son vistas como una estimación confiable por la ONU y muchos expertos independientes.

La guerra ha repercutido en todo el Medio Oriente, con conflictos que estallaron entre Israel y Hezbollah en el Líbano, rebeldes respaldados por Irán en Yemen e Irán mismo.

Israel está eufórico por el regreso de los rehenes vivos

Los israelíes observaron con júbilo en proyecciones públicas cómo los 20 rehenes vivos, todos hombres, se reunieron con sus familias. Las multitudes estallaron en vítores, mientras lágrimas de alegría corrían por sus rostros aliviados.

“¡Estás vivo! Dos brazos y dos piernas”, exclamó Zvika Mor al ver a su hijo Eitan por primera vez en dos años.

Cuando Bar Kupershtein se reunió con su familia, su padre, Tal, quien usa una silla de ruedas después de un accidente automovilístico y un derrame cerebral, cumplió una promesa que se hizo a sí mismo al levantarse durante unos minutos para abrazar a su hijo liberado.

A diferencia de liberaciones anteriores, Hamas no realizó ceremonias para los cautivos antes de liberarlos. Esta vez las familias recibieron videollamadas de militantes enmascarados que les permitieron un primer vistazo a sus seres queridos antes de liberarlos.

El destino de los rehenes fue un impulsor central de un movimiento en Israel para poner fin a la guerra. Muchos israelíes veían los objetivos de Netanyahu de liberar a los cautivos y derrotar a Hamas como incompatibles.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, indicó que cualquier retraso por parte de Hamas en devolver los cuerpos restantes de los rehenes fallecidos sería visto como una violación del acuerdo de alto al fuego.

Israel libera a unos 1,900 prisioneros palestinos

Grandes multitudes recibieron a los prisioneros liberados en Beitunia en Cisjordania ocupada por Israel y en Jan Yunis en Gaza. Los prisioneros hicieron señales de victoria mientras descendían de los autobuses que los llevaron a Cisjordania, a Gaza o al exilio.

“Alabado sea Dios, nuestro Señor, que nos ha honrado con esta liberación y esta alegría”, expresó Mahmoud Fayez, quien fue devuelto a Gaza después de ser detenido a principios del año pasado en una redada israelí en el hospital Shifa.

Los prisioneros incluyen a 250 personas que cumplen cadenas perpetuas por condenas en ataques contra israelíes, además de 1,700 capturados en Gaza durante la guerra y retenidos sin cargos.

El destino de los prisioneros es un tema sensible en la sociedad palestina, donde casi todos conocen o están relacionados con alguien que ha sido encarcelado por Israel. Son vistos por los palestinos como luchadores por la libertad.

Trump celebra el acuerdo en Israel y Egipto

En su discurso en el Knéset, el órgano unicameral que ostenta el poder legislativo del Estado de Israel, Trump dijo a los legisladores israelíes que su país ahora debe trabajar hacia la paz.

“Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que puede por la fuerza de las armas”, señaló Trump. “Ahora es el momento de traducir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio definitivo de paz y prosperidad para todo el Medio Oriente”.

Su discurso fue brevemente interrumpido cuando dos miembros del Knéset realizaron una protesta y fueron posteriormente retirados de la cámara. Uno levantó un pequeño cartel que decía: “Reconozcan Palestina”.

En Egipto, el presidente Abdel-Fattah el-Sissi y Trump asistieron a una cumbre con líderes de más de 20 países sobre el futuro de Gaza y el Medio Oriente en general. El líder palestino Mahmud Abás, quien administra partes de Cisjordania, también asistió.

A pesar del optimismo de Trump, quedan muchas cuestiones espinosas

Entre las cuestiones más difíciles de resolver está la insistencia de Israel en que Hamas se desarme. Hamas se niega a hacerlo y quiere asegurarse de que Israel retire completamente sus tropas de Gaza.

Hasta ahora, el ejército israelí se ha retirado de gran parte de la ciudad de Gaza, la ciudad sureña de Jan Yunis y otras áreas.

Las tropas permanecen en la mayor parte de la ciudad sureña de Rafah, en las ciudades del extremo norte de Gaza y en la amplia franja a lo largo de la frontera de Gaza con Israel.

El futuro gobierno de Gaza también sigue sin estar claro. Según el plan de Estados Unidos, un organismo internacional gobernará el territorio, supervisando a los tecnócratas palestinos que gestionan los asuntos cotidianos. Hamas ha dicho que el gobierno de Gaza debe ser resuelto entre los palestinos.

El plan prevé un papel futuro para la Autoridad Palestina, algo a lo que Netanyahu se ha opuesto durante mucho tiempo, pero requiere que la autoridad se someta a un programa de reformas exhaustivas que podría llevar años.

El plan también prevé una fuerza de seguridad internacional liderada por árabes en Gaza, junto con policías palestinos entrenados por Egipto y Jordania. Las fuerzas israelíes abandonarían las áreas a medida que esas fuerzas se desplieguen. Alrededor de 200 efectivos estadounidenses están ahora en Israel para monitorear el alto el fuego.

El plan también menciona la posibilidad de un futuro Estado palestino, otra línea roja para Netanyahu.

