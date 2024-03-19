La hambruna en Gaza es inminente y la ONU dice que Israel parece estar usándola como un arma de guerra

Video Dejarlos morir de hambre: la táctica de guerra de Israel en Gaza según organizaciones

La Organización de Naciones Unidas advirtió este martes que las severas restricciones de Israel a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, junto con sus continuos ataques, podrían considerarse como el uso de la hambruna como "arma de guerra".

Volker Türk, jefe de derechos humanos de la ONU, denunció la situación límite que vive la población de Gaza, en donde -asegura- una hambruna total es inminente.

"La situación de hambre, inanición y hambruna es el resultado de las amplias restricciones de Israel a la entrada y distribución de ayuda humanitaria y bienes comerciales, el desplazamiento de la mayor parte de la población, así como la destrucción de infraestructura civil crucial", dijo en un declaración.

"El alcance de las continuas restricciones de Israel a la entrada de ayuda a Gaza, junto con la forma en que continúa llevando a cabo las hostilidades, puede equivaler al uso del hambre como método de guerra, lo cual es un crimen de guerra", denunció Türk.

Niños palestinos piden comida en una fila en la Franja de Gaza. Imagen Fatima Shbair/AP

Su portavoz, Jeremy Laurence, dijo a los periodistas en Ginebra que una decisión final sobre si "el hambre se está utilizando como arma de guerra" en Gaza la determinaría un tribunal de justicia. "El sufrimiento del pueblo de Gaza es inconcebible", declaró.

Estos comentarios se produjeron después de que un informe respaldado por la ONU determinara el lunes que el territorio palestino, devastado por la guerra, se enfrenta a una hambruna inminente.

El informe fue elaborado por la Clasificación Integrada de Fases de Segurida Alimentaria (IPC), una iniciativa creada por primera vez en 2004 durante una hambruna en Somalia, y que actualmente está integrada por más de una docena de agencias de la ONU, grupos de ayuda, gobiernos y otros organismos, para determinar la gravedad de la inseguridad alimentaria.

El informe se publicó en un momento en que Israel enfrenta una creciente presión incluso de sus aliados más cercanos para agilizar la entrada de ayuda a la Franja de Gaza y abrir más cruces terrestres. Los grupos de ayuda se quejan de que las entregas por aire y mar por parte de Estados Unidos y otros países son demasiado lentas y pequeñas, por lo que son poco eficientes.



Este martes, en una conferencia de prensa desde Filipinas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también denunció la catastrófica situación en Gaza y resaltó la urgencia de aumentar la entrega de ayuda humanitaria al enclave palestino.

"Según la medida más respetada de estos temas, el 100 por ciento de la población de Gaza se encuentra en niveles severos de inseguridad alimentaria aguda. Es la primera vez que toda una población ha sido clasificada así", dijo Blinken, haciendo referencia al informe de IPC.

¿Cuándo se produce una hambruna total?

Según esta evaluación, alrededor de 677,000 personas (casi un tercio de la población de 2.3 millones) están experimentando el nivel más alto de hambre catastrófica. Eso significa que enfrentan una falta extrema de alimentos y niveles críticos de desnutrición aguda. La cifra incluye alrededor de 210,000 personas en el norte.

El informe estima que la hambruna total en el norte de Gaza puede producirse en cualquier momento entre ahora y mayo.

Se considera que una zona está en hambruna cuando el 20% de los hogares padecen una carencia extrema de alimentos, el 30% de los niños sufren desnutrición aguda y al menos dos adultos o cuatro niños por cada 10,000 personas mueren diariamente por esta causa.

El informe dice que la primera condición se ha cumplido y es “muy probable” que la segunda también. Se espera que la tasa de mortalidad se acelere y alcance pronto niveles de hambruna, afirmó.

Jens Laerke, portavoz de la agencia humanitaria de la ONU (OCHA) dijo a los periodistas en Ginebra que su agencia temía que, si no se toman medidas, "se verán más de 200 personas muriendo de hambre cada día".

El reporte advierte que si Israel amplía su ofensiva a la abarrotada ciudad sureña de Rafah, como ha prometido hacer el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, los combates podrían llevar a más de un millón de personas (la mitad de la población de Gaza) a un hambre catastrófica y potencialmente causar una hambruna también en el sur de la Franja.

Video Al menos 15 niños han muerto por desnutrición y deshidratación en Gaza

Netanyahu accede a enviar un equipo a Washington para discutir una posible operación en Rafah

Mientras las principales voces internacionales denuncian la hambruna inminente en Gaza, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste en llevar a cabo una ofensiva en Rafah, pero tras una llamada con Biden el lunes, la primera en más de un mes, aceptó enviar un equipo de funcionarios israelíes a Washington para discutir con la administración de Biden una posible operación en Rafah.

Cada lado busca "dejar claro al otro su perspectiva", dijo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y explicó que las conversaciones se llevarán a cabo en los próximos días y se espera que involucren a expertos militares, de inteligencia y humanitarios.

La crisis alimentaria en Gaza y l a conducta que ha mantenido Israel durante la guerra, esta ampliando cada vez más las diferencias entre Washington y Tel Aviv.

La Casa Blanca se ha mostrado escéptica ante el plan de Netanyahu de llevar a cabo una operación en la ciudad sureña de Rafah, en donde se refugian alrededor de 1.5 millones de palestinos desplazados, mientras Israel insiste en librar una ofensiva allí para eliminar a Hamas.

Según Sullivan, en la llamada Biden instó una vez más a Netanyahu a no llevar a cabo una operación en Rafah. En las próximas conversaciones, dijo, los funcionarios estadounidenses presentarán "un enfoque alternativo que apuntaría a elementos clave de Hamas en Rafah y aseguraría la frontera entre Egipto y Gaza sin una invasión terrestre importante".

"El presidente ha rechazado, y lo volvió a hacer hoy, el hombre de paja de que plantearse preguntas sobre Rafah es lo mismo que cuestionar la derrota de Hamas", dijo Sullivan. “Eso es simplemente una tontería. Nuestra posición es que a Hamas no se le debe permitir un refugio seguro en Rafah ni en ningún otro lugar, pero una operación terrestre importante allí sería un error. Provocaría más muertes de civiles inocentes, empeoraría la ya terrible crisis humanitaria, profundizaría la anarquía en Gaza y aislaría aún más a Israel a nivel internacional”.

Con información de AP y AFP.

