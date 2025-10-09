¿Qué se sabe sobre la "primera fase" del acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Hamas?

Video Trump anuncia que Israel y Hamas firmaron "una primera fase" de su plan de paz para Gaza

Israel y Hamas aceptaron la primera fase de un acuerdo de paz que llevará a la liberación de los rehenes y el inicio de la retirada de tropas de Gaza, entre otras medidas, como la liberación de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

El acuerdo, alcanzado en Egipto, fue anunciado por el presidente Donald Trump la noche del miércoles en su red social.

“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte y duradera”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Horas después, el ejército israelí anunció que prepara el repliegue de sus tropas en Gaza, según lo acordado.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han comenzado los preparativos operativos previos a la aplicación del acuerdo. Como parte de este proceso, se están llevando a cabo las tareas previas y un protocolo de combate para pasar pronto a unas líneas de despliegue modificadas", afirmó el ejército en un comunicado.

Esto es lo que se sabe del acuerdo:

¿Qué acordaron Israel y Hamas?

Medios como Reuters reportaron que la firma del acuerdo estaba prevista para las 11 de esta mañana, hora local.

En las conversaciones indirectas entre Israel y Hamas en Egipto se pactó el intercambio de rehenes israelíes en manos de Hamas y prisioneros palestinos, así como sobre la llegada de ayuda humanitaria a Gaza, devastada por una campaña militar que ha despertado denuncias de genocidio por la crítica situación sanitaria y de hambruna, y los cientos de miles de desplazados que ha provocado.

El acuerdo se ha estado negociando de forma indirecta y a puerta cerrada en un centro de conferencias en Sharm el-Sheij, una ciudad turística a orillas del mar Rojo. Pero esta vez no ha habido el despliegue habitual que acompañó a los acuerdos previos alcanzados en Egipto, lo que podría indicar que las raíces más profundas del conflicto israelí-palestino siguen sin estar resueltas.

¿Cuáles son las primeras medidas a ser ejecutadas?

El presidente Donald Trump dijo que creía que todos los rehenes "estarían regresando para el lunes". Luego una fuente israelí familiarizada con el acuerdo detalló a Reuters que los cautivos serán liberados entre el sábado y el lunes, comenzando el sábado con los que aún siguen vivos.

Por otra parte, una fuente de Hamas dijo a la AFP que el grupo entregaría los 20 rehenes que quedan vivos a la misma vez, a cambio de unos 2,000 prisioneros palestinos y que este intercambio debería ocurrir en las primeras 72 horas tras la entrada en vigor del acuerdo.

De los 2,000 presos palestinos, 250 están condenados a cadena perpetua y otros 1,700 permanecían detenidos por Israel desde el 7 de octubre de 2023.

El acuerdo también prevé "retiros específicos de tropas israelíes que coincidan con el intercambio y la entrada de ayuda" humanitaria a la Franja de Gaza, agregó la fuente a AFP.

Además, se estima que los primeros cinco días tras la firma del acuerdo, entrarán a diario al menos 400 camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, una cantidad que debe aumentar con el pasar de los días, según una fuente de Hamas.

De forma inminente se espera también el "regreso de las personas desplazadas desde el sur de la Franja de Gaza a (la Ciudad de) Gaza y al norte de inmediato", añadió la fuente.

¿Qué dijeron Israel y Hamas sobre el acuerdo?

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que reunirá al gobierno israelí para aprobar el acuerdo sobre Gaza, y su oficina informó que conversó con Trump sobre el "logro histórico".

“Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, escribió Netanyahu en redes sociales.

Sin embargo, no todos en Israel mostraron su aprobación. El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, dijo este jueves que se opone al acuerdo, y advirtió que no votará a favor de su aplicación en el gabinete.

Hamas, por su parte, hizo un llamado al presidente Trump para que obligue a Israel a aplicar plenamente el acuerdo y "no permitir que eluda o posponga la aplicación de lo acordado".

¿Quienes mediaron en las negociaciones?

Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía participaron en las conversaciones. Catar, muy involucrado en su papel de mediador durante el conflicto, confirmó el acuerdo la noche del miércoles, y coincidió en señalar que lo suscrito "llevará al fin de la guerra, la liberación de los rehenes israelíes y los prisioneros palestinos, y el ingreso de ayuda", según lo expresado en redes sociales por Majed al Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí.

El presidente Trump opinó sobre el acuerdo que "estaba muy orgulloso" de anunciarlo, y agradeció la mediación de Catar, Egipto y Turquía, "quienes trabajaron con nosotros para hacer que ocurriera este evento histórico y sin precedentes".

En Egipto, que sirvió de anfitrión para las negociaciones, Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal, indicó que el entendimiento "fue alcanzado esta noche en todos los términos y mecanismos para implementar la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza".

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también expresó su satisfacción. En un comunicado publicado en X, Erdogan agradeció a Trump por “demostrar la voluntad política necesaria”, así como a Catar y Egipto por facilitar el acuerdo. Afirmó que Turquía supervisará de cerca su plena aplicación y continuará contribuyendo al proceso.

“Extiendo mis más sinceros saludos a mis hermanos y hermanas palestinos, que han soportado un sufrimiento indescriptible durante dos años”, escribió Erdogan.

Líderes mundiales reaccionan al acuerdo sobre Gaza

Los líderes europeos elogiaron el acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamas. El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su alivio este jueves.

Starmer, que se encuentra de visita oficial de dos días en India, dijo en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro Narendra Modi que el acuerdo debe aplicarse por completo y sin demoras, y debe ir acompañado del levantamiento inmediato de todas las restricciones a la ayuda humanitaria vital destinada a Gaza.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a todas las partes respetar los términos del acuerdo, mientras que la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, escribió en X que “la UE hará todo lo posible para apoyar su implementación”.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron destacó este jueves la "inmensa esperanza" que suscita el acuerdo y expresó su deseo de que propicie "una solución política" basada en "dos Estados". Macron aseguró que Francia "está dispuesta a contribuir a este objetivo".

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, celebró el acuerdo y afirmó que espera que "este sea el comienzo de una paz justa y duradera". "Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro", declaró.

China, por su parte, expresó su esperanza de que se logre un alto el fuego “permanente y completo” en Gaza, tras el acuerdo de este jueves.

Arabia Saudita espera que “este paso importante conduzca a una acción urgente para aliviar el sufrimiento humanitario... lograr una retirada total de Israel, restaurar la seguridad y la estabilidad, e iniciar pasos concretos hacia una paz justa y completa basada en la solución de dos Estados”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Palestinos en Gaza celebran que pare la guerra

Antes del amanecer, tras conocerse la noticia del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, los palestinos en el sur de Gaza aplaudieron, celebraron y bailaron en la oscuridad.

Una docena de jóvenes gritaba con júbilo 'Aláhu akbar', que significa “Dios es el más grande”, frente al hospital Nasser de Jan Yunis, mientras uno de ellos levantaba a otro sobre sus hombros.

Entre la multitud también se podía ver a un hombre con chaleco de prensa, sostenido en alto, hablando a un micrófono.

“Gracias a Dios por este alto el fuego, gracias por el fin del derramamiento de sangre y de las muertes”, dijo a la AFP Abdelmajid Abedrabbo, residente del sur de Gaza.

“No soy el único feliz; toda la Franja de Gaza está feliz, todo el pueblo árabe está feliz por el alto el fuego”, añadió. “Gracias y amor a todos los que estuvieron con nosotros y ayudaron a poner fin al derramamiento de sangre. Les enviamos amor desde Gaza”.

Pero algunos palestinos reaccionaron con escepticismo. El paramédico Saeed Awad dijo que al principio dudó de la posibilidad de un alto el fuego debido a los intentos fallidos anteriores de poner fin a la guerra.

“Todos terminaron en fracaso. Así que realmente no prestamos atención a esta ronda”, declaró a la agencia AP.

Cuando oyó la noticia por primera vez, Awad dijo que tuvo que confirmarla con otros. “Llevamos dos años viviendo esta guerra y este sufrimiento”, señaló.

Alaa Abd Rabbo, desplazado desde el norte de Gaza hasta Deir al-Balah, calificó el acuerdo de alto el fuego como “un día bendito, un alivio enviado por Dios”.

Contó que ha sido desplazado de su hogar varias veces, hacia distintas zonas de Gaza. “Estamos cansados. Hemos sido desplazados y este es el día que estábamos esperando”, dijo Abd Rabbo. “Queremos volver a casa, ocuparnos de nuestras cosas, ver cómo están nuestras casas. Aunque ya no haya casas, aún queremos volver. Queremos trabajar. Hemos estado durmiendo y viviendo en las calles”.

¿Cuál es la situación humanitaria en Gaza?

Luego de dos años de guerra en Gaza, el Sistema de Clasificación de Seguridad Alimentaria de la ONU declaró una hambruna en la zona desde el mes de agosto, con más de medio millón de personas atrapadas en una situación caracterizada por el hambre generalizada, la indigencia y muertes evitables.

Según la Cruz Roja Británica, las personas, especialmente niños, mujeres embarazadas y ancianos, están siendo tratadas en hospitales por desnutrición grave.

Casi uno de cada seis niños en Gaza sufre desnutrición aguda, según un estudio publicado en la reconocida revista médica The Lancet.

"Tras casi dos años de guerra y severas restricciones en la ayuda humanitaria, decenas de miles de niños en edad preescolar de la Franja de Gaza sufren malnutrición aguda prevenible y se enfrentan a un mayor riesgo de mortalidad", afirma el estudio, financiado por la agencia de ayuda humanitaria de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA.

El estudio, el más detallado hasta la fecha sobre el hambre infantil en Gaza, analizó los datos de más de 200,000 niños menores de cinco años examinados entre enero de 2024 y agosto de 2025 en las instalaciones de la UNRWA.

Se descubrió que la desnutrición aguda, que provoca una pérdida de peso grave y puede dar lugar a problemas de salud graves a largo plazo, había aumentado de forma constante, especialmente tras el bloqueo de la ayuda israelí entre marzo y mayo de 2025.

Las mediciones más recientes, realizadas en agosto, revelaron que el 15.8 % de los niños examinados padecían desnutrición aguda.

Además de la escasez de alimentos, y los altos precios de los pocos disponibles, hay dificultades en acceso a agua potable, y las instalaciones de salud están colapsadas. La Cruz Roja lo llama "un desastre humanitario catastrófico".

En total, durante la guerra, se cuentan más de 67,000 palestinos muertos y más de 150,000 personas heridas.

La campaña militar israelí inició como respuesta al ataque perpetrado por Hamás en territorio de Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1,200 muertos, en su mayoría civiles. Además, el grupo palestino secuestró a 251 personas, de las cuales unas 20 permanecen en poder de Hamás, y otras 25 murieron en cautiverio, según el ejército israelí.

