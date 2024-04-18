¿Qué contiene el paquete de la Cámara Baja de $95,000 millones de ayuda a Ucrania e Israel?

Video ¿A qué se debe la aparente división dentro del Partido Republicano? El análisis en Línea de Fuego

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, presentó un esperado paquete de proyectos de ley para enviar ayuda militar a Ucrania e Israel, y brindar asistencia humanitaria a los civiles palestinos en la Franja de Gaza.

El paquete totaliza 95,300 millones de dólares, lo que iguala el monto que aprobó el Senado a mediados de febrero, pero con el que marca algunas diferencias con el propósito de ganarse a algunos conservadores de la Cámara Baja, algunos de los cuales incluso amenazan con impulsar un voto para su destitución.

PUBLICIDAD

Aquí un vistazo a lo que contienen los proyectos de ley que Johnson espera aprobar este fin de semana:

Armas y municiones para Ucrania

La ayuda para apoyar a Ucrania asciende a unos $61,000 millones. Los republicanos del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes dijeron que más de un tercio de esa cantidad se dedicaría a reponer armas y sistemas de municiones para el ejército estadounidense.

El monto destinado a Ucrania para la compra de armas a Estados Unidos es aproximadamente la misma en los proyectos de ambas cámaras: 13,800 millones de dólares.

La principal diferencia entre los dos paquetes es que el de la Cámara incluye más de $9,000 millones en asistencia económica a Ucrania en forma de “préstamos condonables”. El proyecto de ley del Senado no incluía ninguna disposición que buscase el reembolso.

El presidente Joe Biden estaría autorizado a fijar las condiciones del préstamo a Ucrania y también se le daría el poder de cancelarlo. El Congreso podría anular la cancelación, pero tendría que generar suficientes votos para sortear un veto, un listón muy alto considerando que las dos cámaras están divididas de manera tan equitativa.

Johnson, mientras busca el apoyo del Partido Republicano para el paquete, señaló que el expresidente Donald Trump ha respaldado un "concepto de préstamo".

También señaló que el paquete de la Cámara Baja incluye el requisito de que la administración Biden proporcione un plan y una estrategia al Congreso para lo que busca lograr en Ucrania. El plan sería requerido dentro de los 45 días posteriores a la promulgación del proyecto de ley. Los republicanos se quejan con frecuencia de que aún no han visto una estrategia de la Casa Blanca para ganar la guerra.

PUBLICIDAD

El proyecto de ley decía que el informe de la administración debe ser un plan plurianual que detalle "objetivos específicos y alcanzables". También pidió una estimación de los recursos necesarios para lograr los objetivos de Estados Unidos y una descripción de las implicaciones para la seguridad nacional si no se cumplen los objetivos.

Ayuda humanitaria a Gaza y defensa antimisiles para Israel

La ayuda en la legislación para apoyar a Israel y proporcionar ayuda humanitaria a los ciudadanos de Gaza asciende a más de $26,000 millones. La cantidad de dinero dedicada a reponer los sistemas de defensa antimisiles de Israel asciende a unos $4,000 millones en los proyectos de ley de la Cámara y el Senado. En ambos, se incluyen $2,400 millones adicionales para las actuales operaciones militares estadounidenses en las regiones.

Algunos conservadores han criticado la ayuda a Gaza pero Johnson corría el riesgo de perder un apoyo demócrata crítico al paquete si los republicanos lo hubieran excluido. La asistencia humanitaria asciende a más de $9,000 millones de asistencia humanitaria para la Franja, donde millones de palestinos enfrentan hambre, falta de agua potable y brotes de enfermedades.

Armas en la región Indo-Pacífico

Las inversiones para contrarrestar a China y garantizar una fuerte disuasión en la región ascienden a unos $8,000 millones. La cantidad total de dinero y las inversiones en los dos proyectos de ley es aproximadamente la misma: una cuarta parte de los fondos se utiliza para reponer armas y sistemas de municiones que se habían proporcionado a Taiwán.

PUBLICIDAD

Mira también: