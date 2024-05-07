Por qué la ofensiva de Israel en Rafah es tan importante para Netanyahu y por qué tantos se oponen

La operación de Israel en la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza, que la comunidad internacional considera un grave riesgo para cientos de miles de refugiados palestinos, pasó el lunes de ser un temor a una realidad.

La imagen de los tanques israelíes tomando el cruce fronterizo con Egipto dio la vuelta al mundo tan solo unas horas después de las imágenes de los propios palestinos celebrando que el grupo islamista Hamas había aceptado una propuesta de alto al fuego presentada por Egipto y Catar.

Pero el gobierno de Benjamin Netanyahu dijo que la propuesta aceptada por Hamas estaba "lejos de los requisitos necesarios para Israel".

Así, la operación sobre Rafah parecía imparable. De hecho, en horas de la mañana el ejército de Israel ya había ordenado a más de 100,000 palestinos evacuar la zona oriental de una ciudad que ha servido como refugio para los cientos de miles de gazatíes desplazados por el conflicto.

¿Por qué Rafah es un punto crítico en la guerra de Israel contra Hamas?

Desde que Israel emprendió la actual guerra con Hamas tras el mortífero ataque transfronterizo del 7 de octubre, Netanyahu ha dicho que uno de sus objetivos principales es destruir la capacidad militar del grupo.

Israel afirma que Rafah es el último bastión importante de Hamas en la Franja de Gaza, después de que varias operaciones militares israelíes desmantelaran 18 de los 24 batallones del grupo extremista.

Según el ejército israelí, Hamas se ha reagrupado en algunas zonas y ha seguido lanzando ataques desde ahí. Además, asegura que tiene cuatro batallones en Rafah, por ello envió fuerzas terrestres para enfrentarlos.

Además, Israel asegura que algunos militantes de alto rango también podrían estar escondidos en la ciudad.

Netanyahu dijo este lunes que conquistar Rafah es vital para garantizar que el grupo no pueda recuperar sus capacidades militares y repetir un ataque como el que perpetró contra Israel hace casi siete meses.

¿Por qué hay tanta oposición al plan de Israel de atacar Rafah?

La principal preocupación de países como Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos es qué pasará con los varios cientos de miles de palestinos que se refugian en Rafah huyendo de los combates más al norte.

Este lunes, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden sostuvo una llamada telefónica con Netanyahu en la que subrayó la preocupación de EEUU por una invasión de Rafah, donde se refugian 1.4 millones de civiles de otras partes de Gaza.

Estados Unidos ha instado en varias ocasiones a Israel a no llevar a cabo la operación en Rafah sin un plan “viable” de evacuación de civiles.

Biden dijo a Netanyahu que sigue creyendo que alcanzar un alto el fuego con Hamas es la mejor manera de proteger la vida de los rehenes israelíes tomados el 7 de octubre, según informaron fuentes oficiales.

Por otro lado, Egipto también ha manifestado que su acuerdo de paz con Israel estaría en peligro si se concreta la invasión militar de su frontera con Gaza, zona que se supone desmilitarizada, así como cualquier medida para empujar a los palestinos hacia Egipto.

No está claro si desde el punto de vista logístico es posible trasladar a una población tan numerosa de una sola vez sin que se generalice el sufrimiento entre una gente ya agotada por múltiples traslados y meses de bombardeos, alertó este lunes Naciones Unidas.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la exigencia de Israel de reubicación de los residentes de Rafah de “evacuación forzosa” e “inhumana”.

La ONU también ha alertado que la mayor parte de los alimentos, medicinas y otros materiales entran en Gaza desde Egipto a través de Rafah o del cercano paso fronterizo de Kerem Shalom, un tráfico de provisiones que probablemente será imposible durante una invasión israelí a la ciudad.

Pero Israel no tomó en cuenta esas observaciones y siguió adelante con su plan. El domingo, Netanyahu afirmó: “Les digo a los líderes del mundo: ninguna cantidad de presión, ninguna decisión de un organismo internacional le impedirá a Israel defenderse”. “El ‘Nunca Más’ es ahora”, agregó.

¿Qué otras motivaciones llevan a Netanyahu a atacar Rafah?

La decisión de atacar Rafah tiene grandes repercusiones políticas para Netanyahu.

Uno de los miembros de su coalición, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró el mes pasado que aceptar un acuerdo de alto el fuego y no llevar a cabo una operación en Rafah equivaldría a que Israel “izara una bandera blanca” y diera la victoria a Hamas.

Esto habría amenazado el gobierno de Netanyahu, ya que algunos de sus socios ultranacionalistas y religiosos conservadores podrían abandonar la coalición.

Los críticos de Netanyahu dicen que le preocupa más mantener intacto su gobierno y mantenerse en el poder que el interés nacional, acusación que él niega.

Por otro lado, con esta decisión Netanyahu se arriesga a aumentar el aislamiento internacional de Israel y desgastar todavía más su maltrecha relación con el gobierno de Estados Unidos.

¿Cómo ha sido el ataque a Rafah en estas primeras horas?

Pese a que el ejército israelí planteó la semana pasada que dirigiría a los civiles de Rafah a “islas humanitarias” en el centro de Gaza en caso de una invasión, este lunes la realidad es otra.

El teniente coronel Nadav Shoshani, vocero del ejército israelí, dijo que unas 100,000 personas recibieron instrucciones de evacuar Rafah y mudarse a una zona humanitaria creada por Israel llamada Muwasi, un campamento improvisado en la costa. Afirmó que Israel amplió el campamento y que ahora tiene tiendas de campaña, alimentos, agua y hospitales de campo.

No quedaba claro, sin embargo, si esos suministros están listos para recibir a los nuevos residentes y al menos unos 450,000 palestinos desplazados ya están en Muwasi.

La Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada palestina (UNRWA) dice que les está dando ayuda, pero que las condiciones son escuálidas, con pocos baños o instalaciones sanitarias en una zona mayormente rural, donde muchas familias se han visto obligadas a cavar letrinas.



Mientras que las agencias de ayuda humanitaria han advertido que una ofensiva en Rafah agravará la catástrofe humanitaria en Gaza y aumentará el número de víctimas civiles de una campaña israelí que en siete meses ha matado a 34,000 personas y devastado el territorio.

