Israel toma el cruce fronterizo de Rafah y lanza ataque contra esa ciudad después de que Hamas anunciara que acepta el alto al fuego

Video Hamas acepta propuesta de alto fuego de Egipto y Catar: esto es lo que se sabe

La guerra entre Israel y Hamas tuvo un nuevo giro el lunes. Primero, Hamas anunció que aceptaba una propuesta de alto al fuego mediada por Egipto y Catar, y luego Israel inició una operación militar en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza.

Un grupo de tanques israelíes tomaron el control del lado palestino del cruce fronterizo con Egipto, según anunciaron las autoridades israelíes, avanzando con una ofensiva que pone en peligro las negociaciones. Israel insiste en que el acuerdo aceptado por Hamas no cumple con sus principales demandas.

La 401ª Brigada israelí entró en el cruce de Rafah este martes por la mañana temprano, dijo el ejército israelí, tomando el “control operativo” de ese cruce vital para la Franja. Es la ruta principal para la entrada de ayuda al enclave y la salida para quienes pueden huir a Egipto. Israel controla totalmente todos los demás accesos dentro y fuera de Gaza desde que comenzó la guerra.

Las imágenes publicadas por el ejército israelí mostraron un tanque entrando en el cruce. Los detalles del video coinciden con las características del paso fronterizo y mostraban banderas israelíes ondeando desde los tanques que se apoderaron de la zona.

El ejército israelí afirmó que se apoderó del cruce después de recibir información de que estaba "siendo utilizado con fines terroristas". Los militares no proporcionaron pruebas que respaldaran de inmediato la afirmación, aunque alegaron que el área alrededor del cruce había sido utilizada para lanzar un ataque con mortero que mató a cuatro soldados israelíes e hirió a otros cerca del cruce de Kerem Shalom.

Las negociaciones para un alto el fuego penden de un hilo

Pese a los ataques en Rafah, la ciudad que ha servido como refugio para miles de palestinos desplazados, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que enviará negociadores para continuar las conversaciones sobre el acuerdo de una tregua.

Las arriesgadas medidas diplomáticas y de política militar ofrecen un rayo de esperanza, aunque muy breve, para un acuerdo que podría suspender brevemente la guerra de siete meses que ha devastado la Franja de Gaza.

Mientras que el ataque israelí contra Rafah es una medida a la que Estados Unidos se opone firmemente y que los grupos de ayuda advierten será desastrosa para los cerca de 1.4 millones de palestinos que se refugian allí.

Por otra parte, la presencia de tropas israelíes en la frontera con Egipto también pone más presión en la región, ya que Egipto advirtió que si eso llegaba a ocurrir podría salirse del tratado de décadas que ha mantenido la paz entre ambos países.

Un día todavía más caótico en la Franja de Gaza

La abrupta aceptación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamas sucedió horas después que Israel ordenara la evacuación de 100,000 palestinos de los barrios orientales de Rafah, indicando que una invasión era inminente.

La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu aseveró que no aceptaría la propuesta del cese al fuego porque estaba “lejos de las demandas esenciales de Israel”, pero aun así continuarían las conversaciones sobre un acuerdo de alto el fuego.

Al mismo tiempo, el ejército israelí informó que estaba realizando “ataques selectivos” contra Hamas en el este de Rafah. Por el momento se desconoce naturaleza de los ataques, pero la medida podría tener como objetivo mantener la presión en Rafah al tiempo que continúan las conversaciones.

El teniente coronel Nadav Shoshani, vocero del ejército israelí, dijo que unas 100,000 personas han recibido instrucciones de evacuar Rafah y mudarse a una zona humanitaria creada por Israel llamada Muwasi, un campamento improvisado en la costa. Afirmó que Israel ha ampliado el campamento y que ahora tiene tiendas de campaña, alimentos, agua y hospitales de campo.

No quedaba claro, sin embargo, si esos suministros están listos para recibir a los nuevos residentes, ya que unos 450,000 palestinos desplazados ya están en Muwasia y la agencia de la ONU a cargo de refugiados palestinos, conocida como UNRWA, dice que les está dando ayuda, pero que las condiciones son escuálidas, con pocos baños o instalaciones sanitarias en una zona mayormente rural, donde muchas familias se han visto obligadas a cavar letrinas.

Biden habló con Netanyahu previo al ataque a Rafah

El presidente Joe Biden habló el lunes con Netanyahu y reiteró la preocupación de EEUU sobre una invasión de Rafah. Biden dijo que cree que llegar a un cese al fuego con Hamas es la mejor manera de proteger las vidas de los rehenes israelíes retenidos en Gaza, reveló un vocero del Consejo de Seguridad Nacional.

Mientras que el portavoz del departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que las autoridades estadounidenses estaban revisando la respuesta de Hamas “y discutiéndola con nuestros socios en la región”.

Un funcionario estadounidense detalló que EEUU estaba examinando si Hamas aceptó una versión del acuerdo que había sido firmada por Israel y los negociadores internacionales o algo más.

Los detalles de la propuesta no han sido publicados. Al recorrer la región la semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, presionó a Hamas para que aceptara el pacto.

¿En qué consistiría la propuesta de cese al fuego?

En los últimos días, autoridades de Egipto y de Hamas han dicho que el alto el fuego se realizará en una serie de etapas durante las cuales Hamas liberará a los rehenes en su poder a cambio de la retirada de las tropas israelíes de Gaza.

Las dos partes también negociarán una “calma permanente” que conducirá a una liberación total de los rehenes y a una mayor retirada israelí del territorio, dijeron.

Hamas señaló en un comunicado que su máximo líder político, Ismail Haniyeh, había dado la noticia en una llamada telefónica con el primer ministro de Catar y el ministro de inteligencia de Egipto.

Después de la publicación del comunicado, los palestinos estallaron en vítores en los extensos campamentos alrededor de Rafah, esperando que el acuerdo evitara un ataque israelí.

¿Por qué un ataque a Rafah complicaría aún más la situación en Gaza?

Los más cercanos aliados de Israel, incluyendo a EEUU, han dicho repetidamente que no debe haber un ataque contra Rafah, donde según Israel, Hamas tiene los batallones que le quedan, pero donde más de un millón de civiles provenientes de otras partes de Gaza han buscado refugio desde que estalló la guerra el 7 de octubre.

Las agencias de ayuda humanitaria han advertido que una ofensiva allí agravará la catástrofe en Gaza y aumentará el número de víctimas civiles de una campaña israelí que en siete meses ha devastado el territorio.

Mientras que Hamas y Catar han subrayado que una invasión de Rafah entorpecerá los planes de los mediadores internacionales para gestionar un cese al fuego.

¿Por qué Israel se niega a aceptar un cese al fuego?

Desde el mes pasado Hamas viene debatiendo una propuesta con respaldo estadounidense que, según reportes, mencionaba la posibilidad de un fin de la guerra y una retirada israelí a cambio de la libertad de todos los rehenes retenidos por el grupo.

Las autoridades israelíes rechazaron esa propuesta, jurando continuar su campaña hasta destruir a Hamas.

Netanyahu dijo el lunes que conquistar Rafah, que según Israel es el último baluarte significativo que le queda a Hamas en Gaza, es vital para garantizar que el grupo no pueda recuperar sus capacidades militares y repetir un ataque como el que perpetró contra Israel el 7 de octubre, que dejó un saldo de 1,200 muertos, en su mayoría civiles y unos 250 rehenes. Tras los intercambios realizados durante el alto el fuego de noviembre, se cree que Hamas sigue reteniendo a unos 100 israelíes y los cadáveres de otras 30 personas.

Mientras que los bombardeos y las ofensivas terrestres de Israel en Gaza han causado la muerte de más de 34,700 palestinos, de los cuales aproximadamente dos tercios son niños y mujeres, según las autoridades sanitarias de Gaza. El recuento no distingue entre civiles y combatientes.

Además, más del 80% de la población de 2.3 millones de habitantes ha sido expulsada de sus hogares, y cientos de miles en el norte están al borde de la hambruna, según la ONU.

