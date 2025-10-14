Qué viene ahora para Gaza luego de que se realizara el intercambio de rehenes y prisioneros

Video Miles de israelíes abuchean a Netanyahu en la Plaza de los Rehenes

El frágil alto el fuego en Gaza permitió la liberación de rehenes israelíes y la excarcelación de prisioneros palestinos detenidos por Israel. Fue un hito en un proceso largo y tortuoso, y al final, haya sido la parte más sencilla.

El camino hacia una paz estable y la reconstrucción será una ruta larga y muy empinada. Las próximas semanas, meses y años requerirán más que solo reconstruir la devastación que ha dejado gran parte de Gaza en ruinas.Hay detalles clave del camino que siguen sin tener visos de poder resolverse. Será necesario negociar al detalle.

"Los primeros pasos hacia la paz son siempre los más difíciles", afirmó el presidente estadounidense Donald Trump mientras se encontraba con gobernantes extranjeros en Egipto el lunes para una cumbre sobre el futuro de Gaza. Elogió el acuerdo de alto el fuego que negoció entre Israel y Hamás, llamándolo el fin de la guerra en Gaza y el comienzo de la reconstrucción del devastado territorio.

Y aunque Trump expresó optimismo de que la parte más desafiante ha terminado —"la reconstrucción tal vez va a ser la parte más fácil".

"La paz tiene que comenzar en alguna parte", expresó Mona Yacoubian, directora del Programa de Oriente Medio en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un organismo estadounidense de investigación. Dijo que se trata de un momento importante y "eufórico".

Pero, advirtió Yacoubian, "desafortunadamente, creo que hay varios puntos potenciales de fracaso en el futuro".

Aún quedan muchas cosas por resolver para lograr la paz en Gaza

Tal como se ha presentado públicamente, el plan está lleno de interrogantes sin respuesta.

No está claro cómo ni cuándo Hamas se desarmará, ni qué ocurrirá con sus armas, ni tampoco cómo será la retirada israelí de Gaza.

Se prevé crear una nueva fuerza de seguridad integrada por tropas de otros países, pero se desconoce qué naciones enviarán fuerzas, cómo se utilizarán o qué sucederá si enfrentan resistencia.

Tampoco está claro quién integrará una junta de gobierno temporal para Gaza, dónde se ubicará ni cómo responderá la población.

Para resolver esos detalles y evitar que regresen los combates, Estados Unidos y otros países que impulsaron el alto el fuego deberán seguir ejerciendo presión y prestando atención, según los expertos.

Todo eso se suma a una larga historia de conflicto, profunda desconfianza entre las partes y una vaga posibilidad condicional de un futuro Estado palestino, un tema que ha sido el principal punto de estancamiento durante décadas.

“Cuando uno se da cuenta de lo mucho que falta para que esta pausa se mantenga, ahí es donde se vuelve abrumador”, dijo Yacoubian.

Desde que la guerra comenzó con los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, dos altos al fuego previos se rompieron sin lograr avances más allá de pausas temporales y limitados intercambios de rehenes y prisioneros.

Con Hamas exigiendo un cese permanente de los combates e Israel pidiendo la liberación de todos los rehenes, las conversaciones sobre el escenario posterior a la guerra nunca despegaron.

Esas posturas empezaron a cambiar tras la reelección de Trump, quien aprovechó su influencia y sus relaciones tanto con Israel como con mediadores árabes con influencia sobre Hamas para impulsar las negociaciones.

Razones para el escepticismo de que se logre un acuerdo de paz

A pesar del entusiasmo por este nuevo acuerdo, hay motivos para el escepticismo, sobre todo porque los intentos de EEUU de poner fin al conflicto israelí-palestino han fracasado durante décadas.

Desde la Conferencia de Madrid de 1991 hasta los Acuerdos de Oslo de 1993 y 1995, que crearon la Autoridad Palestina, y los esfuerzos posteriores hasta 2014, todos los intentos de reanudar el proceso de paz han fracasado.

Lucy Kurtzer-Ellenbogen, investigadora principal del Instituto de Medio Oriente, dijo a AP que el actual alto el fuego es “una pausa bienvenida y significativa, pero frágil”.

“Ahora la cuestión es si se derrumbará completamente y solo servirá para que ambas partes se reorganicen, en lugar de ser una plataforma para avanzar. Eso dependerá de que el presidente Trump y los demás actores con los que coordina se mantengan comprometidos”, explicó.

En la propuesta de paz negociada por el gobierno de Trump, sigue sin estar claro hasta qué punto se han alcanzado acuerdos sobre los dos puntos más conflictivos: el grado de la retirada israelí y hasta qué punto Hamas deja el poder. Israel sigue controlando aproximadamente la mitad de Gaza.

El primer ministro Benjamin Netanyahu fue cuidadoso al declarar este lunes que está “comprometido” con el plan de paz de Trump, pero no ha declarado oficialmente el fin de la guerra. Durante los últimos dos años ha prometido repetidamente lograr una “victoria total” sobre Hamas.

Hamas, aunque debilitado tras dos años de guerra, sigue presente en el gobierno y no está completamente desarmada, como quería Netanyahu.

Este depende de socios de coalición de línea dura que se oponen al fin del conflicto; si declarara la guerra terminada, su gobierno podría derrumbarse y verse forzado a convocar elecciones anticipadas, justo cuando su popularidad es baja y sus objetivos bélicos no se han cumplido.

Las próximas elecciones están programadas para octubre del próximo año.

Tampoco está claro quién supervisará todo en la llamada “Junta de la Paz”, que Trump dijo que presidirá.

Aunque el plan de Trump anunció que el exprimer ministro británico Tony Blair ayudaría a encabezar la junta, el propio presidente pareció dejarlo en duda el domingo. Los palestinos han expresado su descontento con la posible participación de Blair.

“Me cae bien Tony, siempre me ha caído bien, pero quiero asegurarme de que sea una elección aceptable para todos”, dijo Trump a los periodistas mientras volaba hacia Israel.

Lo que queda por limpiar es devastación en Gaza

Resolver todos esos detalles ocurre en el contexto de una Franja de Gaza que necesita una rehabilitación masiva, señaló Kurtzer-Ellenbogen, y de una población que ha sufrido un trauma físico y psicológico constante.

Decenas de miles de palestinos han muerto. Más del 90 % de los más de 2 millones de habitantes de Gaza fueron desplazados. El sistema médico está destruido. Las viviendas y edificios están arrasados. Los campos agrícolas han sido devastados. El hambre es generalizada.

Todas esas necesidades urgentes deben abordarse al mismo tiempo que se establecen los sistemas de seguridad y gobierno transitorios.

“Aquí no hay lujo de hacer las cosas por etapas. Todo tiene que suceder al mismo tiempo”, dijo Kurtzer-Ellenbogen.

El Banco Mundial, Naciones Unidas y la Unión Europea estimaron a principios de este año que el costo de reconstruir Gaza sería de unos 53,000 millones de dólares.

Se espera que los estados árabes más ricos contribuyan en esa cifra, pero su participación dependerá de recibir garantías de que habrá un camino hacia la independencia palestina y que no habrá un retorno a la guerra.

El principal punto de fricción sigue siendo la creación de un Estado palestino, que el plan de Trump plantea solo como una posibilidad futura, después de un largo período de transición en Gaza y un proceso de reforma de la Autoridad Palestina. Netanyahu y sus aliados se oponen a ello.

Después de que durante su visita a Israel y Egipto el presidente Trump apenas hiciera referencia al futuro de Gaza, en el avión de regreso a Estados Unidos reconoció que todavía no ha decidido cuál es su posición sobre la gobernanza en la Franja palestina.

"A mucha gente le gusta la solución de un estado, algunos prefieren la solución de los dos estados. Tenemos que verlo", dijo a periodistas. "Decidiré lo que me parece es mejor, pero lo haré en coordinación con otros estados y países", agregó en referencia a la creación de un Estado palestino, algo que reconocen unos tres cuartos de los integrantes de Naciones Unidas.

Yacoubian dijo a AP que el acuerdo impulsado por el gobierno de Trump parecía “deliberadamente muy vago” sobre el tema del Estado palestino.

Parecía diseñado, explicó, para “enhebrar la aguja entre el mínimo que los palestinos y sus aliados árabes aceptarían”, sin mencionar una “solución de dos Estados”, algo que sigue siendo inaceptable para Israel.

Robert Wood, quien fue embajador adjunto de EEUU ante Naciones Unidas durante la administración de Joe Biden y que emitió varios vetos a resoluciones del Consejo de Seguridad que pedían un alto el fuego inmediato en Gaza, señaló que la siguiente fase será difícil y “requerirá una enorme cantidad de trabajo”.

“El gobierno necesita seguir involucrado, especialmente al más alto nivel, si esto quiere tener una oportunidad de funcionar”, dijo a AP Wood.

“Es un buen día, pero la guerra aún no ha terminado”.



