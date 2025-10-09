Cambiar Ciudad
Guerra Israel-Hamas

Israel y Hamas aceptan la "primera fase" de un plan de paz para Gaza

Hamas liberará a los 20 rehenes vivos en los próximos días a cambio de prisioneros palestinos, mientras que el ejército israelí comenzará a retirarse de la mayor parte de Gaza.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Trump anuncia que Israel y Hamas firmaron "una primera fase" de su plan de paz para Gaza

Israel y Hamas han acordado la “primera fase” de un plan para pausar los combates y liberar a los rehenes y prisioneros, anunció el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presentar los detalles del mayor avance en meses en esa guerra que ya dura dos años.

“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, escribió Trump en redes sociales. “¡Todas las partes serán tratadas de forma justa!”

Trump dijo que creía que todos los rehenes "regresarían el lunes", y añadió que Washington desempeñará un papel importante en la reconstrucción de Gaza, devastada por la guerra, así como en mantenerla segura y en paz.

Una fuente israelí familiarizada con las negociaciones dijo a la agencia Reuters que los rehenes serán liberados entre el sábado y el lunes, comenzando el sábado con los que aún siguen vivos. Por su parte, en cuanto entre en vigor el acuerdo, al momento de la firma, Israel debe cesar los ataques y en las primeras 24 horas debe completar la primera fase de su retirada parcial.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, escribió en redes: “Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos de vuelta a casa”. Netanyahu dijo que era "un gran día para Israel", agradeció a Trump y adelantó que reuniría a su gabinete para aprobar el pacto.

Hamas, por su parte, afirmó que el acuerdo garantizará la retirada de las tropas israelíes, así como la entrada de ayuda y el intercambio de rehenes y prisioneros. El grupo militante palestino pidió a Trump vigilar que Israel cumpla su parte.

El acuerdo, que será firmado este jueves, fue anunciado por Trump en su red Truth Social y confirmado por Catar -uno de los mediadores- y fuentes de Hamas que participan en negociaciones indirectas en Egipto.

No obstante, la Defensa Civil de Gaza reportó varios bombardeos israelíes en el territorio después del anuncio del acuerdo.

"Sinceramente, cuando escuché la noticia, no pude contenerme. Las lágrimas de alegría brotaron de mis ojos. Dos años de bombardeos, terror, destrucción, pérdidas, humillaciones y la constante sensación de que podíamos morir en cualquier momento", declaró a la AFP Samer Joudeh, un desplazado de Gaza.

"Ahora, por fin, sentimos que tenemos un respiro", añadió.

Con información de AP y AFP.

