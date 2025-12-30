Muertes Del papa Francisco a Paquita la del Barrio y Charlie Kirk: las personalidades que murieron este 2025 Estas personas estuvieron entre las más notables e influyentes que murieron en 2025, y sus muertes tuvieron un gran impacto.

Video Funeral del papa Francisco: recuerdan sus esfuerzos por los inmigrantes y refugiados

La muerte del papa Francisco trajo cambios a la Iglesia católica, que cuenta con 1,400 millones de fieles y ahora está liderada, por primera vez, por un papa estadounidense.

El disparo fatal contra el activista conservador Charlie Kirk mientras hablaba ante una multitud horrorizó a muchos y provocó conversaciones serias sobre la violencia política.

Y cuando la víctima de tráfico sexual, Virginia Giuffre, se suicidó, se intensificó el escrutinio sobre las investigaciones en torno al caso Jeffrey Epstein.

Ellos estuvieron entre las personas notables e influyentes que murieron en 2025, y sus muertes tuvieron un impacto generalizado.

Las muertes del actor ganador del Oscar Gene Hackman y su esposa se convirtieron en una fuente de tristeza y misterio después de que sus cuerpos fueran encontrados en su hogar en febrero. Las autoridades finalmente determinaron que Hackman, quien estaba en las etapas avanzadas del Alzheimer, murió de una enfermedad cardíaca, probablemente sin saber que Betsy Arakawa había muerto de hantavirus una semana antes.

Mientras tanto, la muerte del ícono del heavy metal Ozzy Osbourne, que ocurrió apenas unas semanas después de su concierto de despedida, marcó el final de una era en la música. El año también vio la muerte del gran boxeador George Foreman, quien memorablemente perdió un combate emblemático contra Muhammad Ali, pero cuya carrera tuvo inspiradores segundos y terceros actos como campeón mundial y exitoso empresario.

Y el mundo se despidió este año de Dick Cheney, el conservador enérgico cuya larga carrera en el servicio público incluyó convertirse en uno de los vicepresidentes más poderosos en la historia de Estados Unidos bajo el presidente George W. Bush.

A continuación, una lista de algunas personas influyentes que han muerto este año:

Enero

Wayne Osmond (73 años): El cantante y guitarrista fue miembro fundador de The Osmonds, un grupo familiar que vendió millones de álbumes y fue conocido por éxitos adolescentes de los años 70 como 'One Bad Apple', 'Yo-Yo' y 'Down By the Lazy River'. 1 de enero.

Rosita Missoni, (93 años): Fue la matriarca de la icónica casa de moda italiana que convirtió el tejido de punto con patrones de zigzag coloridos en alta costura y ayudó a lanzar la moda prêt-à-porter italiana. 1 de enero.

James Arthur Ray (67 años): Un gurú de la autoayuda, su negocio multimillonario se derrumbó después de que tres personas murieran en su ceremonia de cabaña de sudor en Arizona. 3 de enero.

Jean-Marie Le Pen (96 años). El fundador del partido ultraderechista francés Frente Nacional fue conocido por su retórica incendiaria contra la inmigración y el multiculturalismo, ganándose un apoyo firme y una condena generalizada. Fue el padre de Marine Le Pen. 7 de enero.

Nancy Leftenant-Colon (104 años). La primera mujer negra en unirse al Cuerpo de Enfermeras del Ejército de Estados Unidos después de que el ejército fuera desegregado en la década de 1940 se retiró como mayor y fue recordada por familiares y amigos por romper silenciosamente barreras raciales durante su larga carrera militar. 8 de enero.

David Lynch (78 años): El cineasta fue celebrado por su visión única, oscura y onírica en películas como 'Blue Velvet' y 'Mulholland Drive', y la serie de televisión 'Twin Peaks'. 16 de enero.

Cecile Richards, (67 años): Una defensora nacional del acceso al aborto y los derechos de las mujeres, dirigió Planned Parenthood durante 12 tumultuosos años. 20 de enero.

Mauricio Funes, (65 años): Después de servir como presidente de El Salvador, pasó los últimos años de su vida en Nicaragua para evitar varias sentencias penales. 21 de enero.

Dick Button, (95 años): Fue uno de los patinadores artísticos masculinos más celebrados de la historia, y uno de los grandes innovadores y promotores de su deporte. 30 de enero.

Febrero

Tony Roberts, (85 años): El versátil intérprete nominado al premio Tony en obras y musicales apareció en varias películas de Woody Allen, a menudo como el mejor amigo de Allen. 7 de febrero.

Anne Marie Hochhalter, (43 años): Vivió con dolor durante 25 años después de quedar parcialmente paralizada en el tiroteo en la escuela secundaria Columbine y su muerte por sepsis, relacionada con sus heridas, fue declarada homicidio. 16 de febrero.

Gene Hackman, (95 años): El actor ganador del Oscar, cuyas estudiadas interpretaciones iban desde héroes reacios hasta villanos intrigantes y lo convirtieron en uno de los intérpretes más respetados y honrados de la industria. 18 de febrero. Encontrado muerto con su esposa Betsy Arakawa.

Paquita la del Barrio, (77 años): La leyenda musical mexicana fue conocida por su poderosa voz y feroz defensa de las mujeres. 17 de febrero.

Video México despide a Paquita la del Barrio: cortejo fúnebre recorrerá lugares emblemáticos de la capital

Clint Hill, (93 años): El agente del Servicio Secreto saltó al respaldo de la limusina del presidente John F. Kennedy después de que el presidente fuera baleado. Más tarde se vio obligado a retirarse antes de tiempo porque seguía atormentado por los recuerdos del asesinato. 21 de febrero.

Roberta Flack, (88 años): El estilo vocal y musical íntimo de la cantante y pianista ganadora del Grammy la convirtió en una de las principales artistas musicales de los años 70 y en una intérprete influyente mucho después de eso. 24 de febrero.

Michelle Trachtenberg, (39 años): Una ex estrella infantil en la exitosa película de 1996 'Harriet the Spy', pasó a coprotagonizar dos programas de televisión de la era millennial: 'Buffy the Vampire Slayer' y 'Gossip Girl'. La causa y la forma de su muerte se declararon oficialmente como indeterminadas. 26 de febrero.

Boris Spassky, (88 años): Un campeón mundial de ajedrez de la era soviética que perdió su título ante el estadounidense Bobby Fischer en un legendario partido de 1972 que se convirtió en un reflejo de las rivalidades de la Guerra Fría. 27 de febrero.

Marzo

Lincoln Diaz-Balart, (70 años): Fue un cubano estadounidense que se opuso a su tío Fidel Castro y pasó 18 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos como miembro de una familia de influencia política del sur de Florida. 3 de marzo.

Carl Dean, (82 años): El devoto esposo de Dolly Parton durante casi 60 años evitó el centro de atención e inspiró su éxito atemporal 'Jolene'. 3 de marzo.

Robert G. Clark, (95 años): Fue elegido en 1967 como el primer legislador negro de Mississippi del siglo XX y ascendió al segundo puesto de liderazgo más alto en la Cámara de Representantes del estado. 4 de marzo.

Alan Simpson, (93 años): El exsenador de Estados Unidos fue una leyenda política cuyo ingenio rápido cerró brechas partidistas en los años anteriores a la acritud política actual. 14 de marzo.

Nita Lowey, (87 años): La excongresista fue una demócrata de Nueva York de larga trayectoria y la primera mujer en presidir el poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. 15 de marzo.

Eddie Jordan, (76 años): Fue un propietario de equipo de Fórmula uno y celebridad, convertido en un popular comentarista de televisión después de vender el equipo gracias a su humor, opiniones fuertes y a menudo extravagante vestimenta. 20 de marzo.

George Foreman, (76 años). El temible boxeador de peso pesado perdió el 'Rumble in the Jungle' ante Muhammad Ali antes de sus inspiradores segundos y terceros actos como campeón mundial a los 45 años y exitoso empresario. 21 de marzo.

Kitty Dukakis, (88 años): La esposa del exgobernador de Massachusetts y candidato presidencial demócrata Michael Dukakis habló abiertamente sobre sus luchas con la depresión y la adicción. 21 de marzo.

Mia Love, (49 años): Hija de inmigrantes haitianos, la primera mujer republicana negra elegida al Congreso murió de cáncer cerebral. 23 de marzo.

David Childs, (83 años): Fue el arquitecto principal del rascacielos One World Trade Center que se levantó en el sitio donde las torres gemelas colapsaron en la ciudad de Nueva York durante los ataques del 11 de septiembre. 26 de marzo.

Richard Chamberlain, (90 años): El apuesto héroe de la serie de televisión de los años 60 'Dr. Kildare' salió del armario como gay cuatro décadas después y fue conocido como el “rey de las miniseries” por sus papeles en 'The Thorn Birds' y 'Shogun'. 29 de marzo.

Abril

Val Kilmer, (65 años): El actor melancólico y versátil que interpretó al favorito de los fanáticos Iceman en 'Top Gun', se puso la oscura capa de Batman en 'Batman Forever' e interpretó a Jim Morrison en 'The Doors', murió de neumonía. 1 de abril.

Theodore McCarrick, (94 años): El antes poderoso cardenal católico fue reducido al estado laical por el papa Francisco en 2019 después de que una investigación del Vaticano determinara que había abusado de adultos y niños. 3 de abril.

Jay North, (73 años): Encarnó al travieso de cabello rubio que daba título a la serie de televisión 'Dennis the Menace' durante cuatro temporadas a partir de 1959. 6 de abril.

Rubby Pérez, (69 años): Conocido por canciones como 'Volveré', 'El Africano' y 'Tu vas a volar' durante una carrera dedicada al merengue, el estilo musical característico de República Dominicana, murió después de que el tejado de un club nocturno colapsara. 8 de abril.

Octavio Dotel, (51 años): Lanzó para 13 equipos de las grandes ligas en una carrera de 15 años y ganó una Serie Mundial con los Cardenales de San Luis. Murió en el mismo derrumbe en República Dominicana. 8 de abril.

Mario Vargas Llosa, (89 años): El autor peruano fue un laureado del Nobel de literatura y un gigante de las letras latinoamericanas. 13 de abril.

Video Entre libros, poesía y política: así fue la vida del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa

Bob Filner, (82 años): Congresista de Estados Unidos durante 10 mandatos, su carrera política terminó abruptamente después de ser elegido alcalde de San Diego y ser expulsado del cargo en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada. 20 de abril.

Papa Francisco, (88 años): El primer pontífice latinoamericano de la historia sedujo al mundo con su estilo humilde y preocupación por los pobres, pero enojó a los conservadores con críticas al capitalismo y al cambio climático. 21 de abril.

Virginia Giuffre, (41 años): Acusó al príncipe Andrés de Inglaterra y a otros hombres influyentes de explotarla sexualmente cuando era adolescente traficada por el financiero Jeffrey Epstein. Defensora de los sobrevivientes de tráfico sexual después de emerger como figura central en la caída de Epstein, murió por suicidio según su publicista. 25 de abril.

Mayo

Jill Sobule, (66 años): La cantautora galardonada, cuya obra ingeniosa y conmovedora atrajo la atención generalizada con la canción de temática gay 'I Kissed a Girl', murió en un incendio en una casa. 1 de mayo.

David H. Souter, (85 años): El juez retirado de la Corte Suprema fue un soltero ascético y republicano de Nueva Hampshire que se convirtió en un favorito de los progresistas durante casi 20 años en el tribunal. 8 de mayo.

Johnny Rodriguez, (73 años): La estrella de la música country fue un popular cantante mexicano-estadounidense cuyos éxitos de los años 70 incluyeron 'I Just Can’t Get Her Out of My Mind', 'Ridin’ My Thumb to Mexico' y 'That’s the Way Love Goes'. 9 de mayo.

Robert Benton, (92 años): El cineasta ganador del Oscar fue uno de los creadores de 'Bonnie and Clyde' y recibió validación general como guionista y director de 'Kramer vs. Kramer' y 'Places in the Heart'. 11 de mayo.

Christopher 'Kit' Bond, (86 años): El republicano fue el gobernador más joven de Missouri y luego llevó miles de millones de dólares en fondos federales al estado como senador de Estados Unidos durante cuatro mandatos. 13 de mayo.

José Mujica, (89 años): El ex presidente uruguayo y guerrillero marxista fascinó a personas de todo el mundo con su marca radical de democracia, filosofía directa y estilo de vida sencillo como agricultor de flores. 13 de mayo.

Video Muere el expresidente uruguayo José Mujica: ¿quién fue este icónico político?

Charles Rangel, (94 años): El excongresista de Nueva York fue un demócrata de Harlem franco y de voz grave que pasó casi cinco décadas en el Capitolio y fue miembro fundador del Caucus Negro del Congreso. 26 de mayo.

Etienne-Emile Baulieu, (98 años): El científico francés era conocido principalmente como el inventor de la píldora abortiva. 30 de mayo.

Junio

Jim Marshall, (87 años): El exala defensiva de los Minnesota Vikings fue uno de los cuatro miembros de los famosos Purple People Eaters, la columna vertebral de cuatro equipos del Super Bowl. 3 de junio.

Nina Kuscsik, (86 años): Hizo campaña por la inclusión de las mujeres en las carreras de larga distancia y luego ganó el Maratón de Boston el primer año en que se permitió oficialmente a las mujeres correr. 8 de junio.

Frederick Forsyth, (86 años): El autor británico escribió 'El día del chacal' y otros thrillers superventas como 'El expediente Odessa' o 'El negociador'. 9 de junio.

Brian Wilson, (82 años): El visionario y frágil líder de los Beach Boys cuyo genio para la melodía, los arreglos y la autoexpresión inspiró “Good Vibrations”, “California Girls” y otros himnos veraniegos, convirtiéndose en uno de los artistas musicales más influyentes del mundo. 11 de junio.

Carolyn McCarthy, (81 años): Sirvió nueve mandatos en el Congreso después de ser elegida en 1996 como defensora del control de armas tras un tiroteo masivo en un tren de cercanías de Nueva York que dejó a su esposo muerto y a su hijo gravemente herido. 26 de junio.

Julio

Jimmy Swaggart, (90 años): El televangelista acumuló un gran número de seguidores y formó un ministerio multimillonario, solo para ver su carrera descarrilada por escándalos de prostitución. 1 de julio.

Michael Madsen, (67 años): El actor conocido sobre todo por sus personajes inquietantes, de ojos acerados y a menudo sádicos en las películas de Quentin Tarantino, como 'Reservoir Dogs' y 'Kill Bill: Vol.II'. 3 de julio.

Felix Baumgartner, (56 años): El deportista extremo sorprendió al mundo en 2012 al lanzarse en paracaídas más rápido que la velocidad del sonido durante un salto de 24 millas (39 kilómetros) desde la estratosfera. Murió en un accidente de parapente. 17 de julio.

Ozzy Osbourne, (76 años): El sombrío y demoníaco cantante principal de la banda pionera Black Sabbath se convirtió en el padrino del heavy metal y luego en un padre titubeante en la televisión de realidad. 22 de julio.

Hulk Hogan, (71 años): El ícono de la lucha profesional con bigote, pañuelo en la cabeza y bíceps abultados convirtió el deporte en un gran negocio y extendió su influencia a la televisión, la cultura pop y la política conservadora durante un largo y escandaloso segundo acto. 24 de julio.

Agosto

James Lovell, (97 años): El comandante del Apolo 13 ayudó a convertir una misión lunar fallida en un triunfo de ingeniería improvisada. 7 de agosto.

William H. Webster, (101 años): Sus habilidades para resolver problemas e integridad ayudaron a restaurar la confianza pública como director del FBI de 1978 a 1987 y de la CIA de 1987 a 1991. 8 de agosto.

Mike Castle, (86 años): El moderado republicano y exgobernador de Delaware sirvió 18 años en el Congreso, defendiendo el popular Programa de Cuartos de los 50 Estados. 14 de agosto.

Randy 'Duke' Cunningham, (83 años): Sus hazañas como as de vuelo de la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam lo catapultaron al Congreso, donde el republicano sirvió ocho mandatos en la Cámara antes de declararse culpable de aceptar 2.4 millones de dólares en sobornos. 27 de agosto.

Septiembre

Graham Greene, (73 años): La larga carrera del pionero actor indígena incluyó una nominación al Oscar por su interpretación de Kicking Bird en 'Dances with Wolves'. 1 de septiembre.

Giorgio Armani, (91 años): El icónico diseñador italiano convirtió el concepto de elegancia discreta en un imperio de moda multimillonario. 4 de septiembre.

Joseph McNeil, (83 años): Fue uno de los cuatro estudiantes universitarios de Carolina del Norte cuya negativa a abandonar un mostrador de almuerzo segregado racialmente en Woolworth hace 65 años ayudó a desencadenar sentadas de derechos civiles no violentas en todo el sur. 4 de septiembre.

Charlie Kirk, (31 años): Ascendiendo de activista conservador en el campus adolescente a un destacado podcaster y aliado del presidente Donald Trump, murió baleado durante un discurso en una universidad en Utah. 10 de septiembre.

Ricky Hatton, (46 años): El excampeón mundial de boxeo se convirtió en uno de los luchadores más populares del deporte, tuvo problemas de salud mental y fue encontrado muerto por ahorcamiento. 14 de septiembre.

Robert Redford, (89 años): El chico de oro de Hollywood se convirtió en director ganador del Oscar, activista progresista y padrino del cine independiente bajo el nombre de uno de sus personajes más queridos. 16 de septiembre.

Brett James, (57 años): El compositor de música country ganador del Grammy cuyos éxitos principales incluyeron 'Jesus, Take the Wheel' de Carrie Underwood y 'When the Sun Goes Down' de Kenny Chesney, murió en un accidente aéreo. 18 de septiembre.

Claudia Cardinale, (87 años): La aclamada actriz italiana protagonizó algunas de las películas europeas más celebradas de los años 60 y 70. 23 de septiembre.

Sara Jane Moore, (95 años): Fue encarcelada durante más de 30 años después de hacer un intento fallido de asesinar al presidente Gerald Ford en 1975. 24 de septiembre.

Assata Shakur, (78 años): La activista de liberación negra recibió asilo político en Cuba después de su fuga en 1979 de una prisión de Estados Unidos donde cumplía una sentencia de cadena perpetua por matar a un policía. 25 de septiembre.

Octubre

Jane Goodall, (91 años): La conservacionista fue reconocida por su innovadora investigación de campo sobre chimpancés y su defensa ambiental a nivel mundial. 1 de octubre.

Joan B. Kennedy, (89 años): La ex esposa del senador Edward M. Kennedy soportó tragedias familiares, las infidelidades de su esposo y luchas de décadas con el alcoholismo y la salud mental. 8 de octubre.

Diane Keaton, (79 años): La estrella ganadora del Oscar cautivó a los espectadores con su peculiar manera y profundidad emocional en películas como “Annie Hall”, “The Godfather” y “Father of the Bride”. 11 de octubre.

Ace Frehley, (74 años): El guitarrista principal original y miembro fundador de la banda de glam-rock Kiss cautivó al público con su elaborado maquillaje galáctico y su guitarra humeante. 16 de octubre.

Kanchha Sherpa, (92 años): El guía de montaña nepalí era el último miembro sobreviviente del equipo de expedición que conquistó por primera vez el monte Everest. 16 de octubre.

Daniel Naroditsky, (29 años): El gran maestro de ajedrez que comenzó como un niño prodigio rápidamente se convirtió en una de las voces estadounidenses más influyentes en el deporte. No se hizo pública la causa de su muerte. 20 de octubre.

June Lockhart, (100 años): Se convirtió en una figura materna para una generación de televidentes, ya sea en casa en 'Lassie' o 'Lost in Space'. 23 de octubre.

Noviembre

Martha Layne Collins, (88 años): Fue la primera y única mujer elegida gobernadora de Kentucky. 1 de noviembre.

George Banks, (83 años): Se convirtió en uno de los asesinos en masa más notorios de Estados Unidos al disparar a 14 personas, matando a 13, incluidos sus propios hijos, durante un episodio de violencia en 1982 en Pensilvania. 2 de noviembre.

Dick Cheney, (84 años): El conservador enérgico fue un defensor principal de la invasión de Irak como uno de los vicepresidentes más poderosos y divisivos en la historia de Estados Unidos. Años después, se convirtió en crítico y objetivo del presidente Donald Trump. 3 de noviembre.

Diane Ladd, (89 años): La actriz fue nominada tres veces a los premios de la Academia, como la camarera descarada en 'Alice Doesn’t Live Here Anymore', la madre intrigante en 'Wild at Heart' y su papel con su hija Laura Dern en 'Rambling Rose'. 3 de noviembre.

James D. Watson, (97 años): Su codescubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN en 1953 ayudó a encender la mecha de una revolución en medicina, lucha contra el crimen, genealogía y ética. 6 de noviembre.

Jimmy Cliff, (81 años): El carismático pionero del reggae y actor protagonizó la película emblemática 'The Harder They Come' y predicó alegría, desafío y resiliencia en clásicos como 'Many Rivers to Cross', 'You Can Get it If You Really Want' y 'Vietnam'. 24 de noviembre.

Viola Ford Fletcher, (111 años): Como una de las últimas sobrevivientes de la Masacre Racial de Tulsa de 1921 en Oklahoma, pasó sus últimos años buscando justicia por el ataque mortal de una turba blanca en la próspera comunidad negra donde vivió de niña. 24 de noviembre.

Diciembre

Charles Shay, (101 años): El condecorado veterano nativo estadounidense era médico del ejército de Estados Unidos de 19 años cuando desembarcó en Omaha Beach el Día D y ayudó a salvar vidas. 3 de diciembre.

Rafael Ithier, (99 años): un querido músico y fundador de la legendaria banda de salsa El Gran Combo de Puerto Rico.

