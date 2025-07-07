Hallan muerto al ministro de Transporte de Rusia tras ser destituido por Vladimir Putin

Video Las últimas imágenes públicas de Alexei Navalny antes del anuncio de su muerte en la cárcel

El ministro de Transporte de Rusia, Roman Starovoyt, fue encontrado muerto este lunes, horas después de ser destituido por el presidente Vladimir Putin, en lo que las autoridades calificaron como un posible suicidio.

Las autoridades rusas informaron que Starovoyt, quien estaba en ese cargo desde mayo de 2024, fue destituido mediante un decreto presidencial el mismo día en que fue hallado muerto.

Su despido se produjo tras un fin de semana de caos en los viajes, cuando los aeropuertos suspendieron cientos de vuelos durante la temporada alta de vacaciones de verano debido a la amenaza de ataques hechas desde Ucrania.

La muerte se dio a conocer antes de una nueva ofensiva de las fuerzas rusas contra territorio ucraniano. Rusia disparó más de 100 drones contra zonas civiles de Ucrania durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes.

Al menos 10 civiles murieron y 38 resultaron heridos, incluidos tres niños, en ataques rusos en las últimas 24 horas, informaron las autoridades ucranianas.

Ola de ataques

Rusia ha intensificado recientemente sus ataques aéreos contra zonas civiles en Ucrania tras más de tres años de guerra. La semana pasada, Rusia lanzó unos 1,270 drones, 39 misiles y casi 1000 potentes bombas planeadoras contra Ucrania, declaró el lunes el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

El ejército ruso, más numeroso, también está intentando con ahínco abrirse paso en algunos puntos a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1000 kilómetros (620 millas), donde las fuerzas ucranianas se encuentran en una situación de extrema necesidad.

La presión para contener la invasión rusa, la falta de avances en las conversaciones directas de paz y la suspensión la semana pasada de algunos envíos de armas estadounidenses prometidos han obligado a Ucrania a buscar más ayuda militar de Estados Unidos y Europa.