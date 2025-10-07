Cambiar Ciudad
Paracaídas

El error humano tras el accidente en el que murió Felix Baumgartner, el hombre que saltó a la Tierra desde el límite del espacio

La muerte del paracaidista y deportista austríaco Felix Baumgartner, ocurrida en julio pasado en Italia durante un salto en parapente, se debió a un error humano, informaron las autoridades locales.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video "Para ellos no es importante": madre del hispano que murió en montaña rusa en Florida pide justicia

El accidente de parapente que mató al atleta extremo Felix Baumgartner en julio fue causado por un error humano, afirmó el martes un fiscal investigador.

Baumgartner, el primer paracaidista en caer más rápido que la velocidad del sonido, murió el 17 de julio a los 56 años de edad en la costa adriática de Italia. Testigos dijeron que el vuelo parecía normal hasta que comenzó a girar hacia el suelo, estrellándose cerca de la piscina de un complejo turístico junto a la playa.

PUBLICIDAD

Más sobre Paracaídas

Dos mujeres ciegas cumplen el sueño de lanzarse en paracaídas y logran ver algunos reflejos
1:05

Dos mujeres ciegas cumplen el sueño de lanzarse en paracaídas y logran ver algunos reflejos

Sucesos

El fiscal Raffaele Iannella informó que la investigación no encontró problemas técnicos con el parapente motorizado de Baumgartner.

"Entró en una espiral y no pudo salir. No fue capaz de hacer la maniobra que debería haber hecho para salir" de la caída, dijo Iannella a The Associated Press. La agencia de noticias alemana DPA fue la primera en informar sobre los resultados del informe del fiscal, que se finalizó en los últimos días.

El fiscal ahora solicitará que se cierre el caso, lo cual requerirá la aprobación de un juez.

Conocido como "Felix, el intrépido", Baumgartner sorprendió al mundo en 2012 cuando se convirtió en el primer humano en romper la barrera del sonido solo con su cuerpo. Llevaba un traje presurizado y saltó desde una cápsula elevada a más de 39 kilómetros (24 millas) sobre la Tierra por un globo gigante de helio sobre Nuevo México.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

El austriaco, que formaba parte del equipo Red Bull Stratos, alcanzó una velocidad máxima de 843,6 mph, el equivalente a 1,25 veces la velocidad del sonido, durante un descenso de nueve minutos. En un momento, entró en un giro plano potencialmente peligroso mientras aún estaba en estado supersónico, girando durante 13 segundos, según informó su equipo posteriormente.

Vea también:

Video Salen a la luz nuevas imágenes de accidente mortal en North Miami Beach
Relacionados:
Paracaídas Accidentes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD