El error humano tras el accidente en el que murió Felix Baumgartner, el hombre que saltó a la Tierra desde el límite del espacio

El accidente de parapente que mató al atleta extremo Felix Baumgartner en julio fue causado por un error humano, afirmó el martes un fiscal investigador.

Baumgartner, el primer paracaidista en caer más rápido que la velocidad del sonido, murió el 17 de julio a los 56 años de edad en la costa adriática de Italia. Testigos dijeron que el vuelo parecía normal hasta que comenzó a girar hacia el suelo, estrellándose cerca de la piscina de un complejo turístico junto a la playa.

El fiscal Raffaele Iannella informó que la investigación no encontró problemas técnicos con el parapente motorizado de Baumgartner.

"Entró en una espiral y no pudo salir. No fue capaz de hacer la maniobra que debería haber hecho para salir" de la caída, dijo Iannella a The Associated Press. La agencia de noticias alemana DPA fue la primera en informar sobre los resultados del informe del fiscal, que se finalizó en los últimos días.

El fiscal ahora solicitará que se cierre el caso, lo cual requerirá la aprobación de un juez.

Conocido como "Felix, el intrépido", Baumgartner sorprendió al mundo en 2012 cuando se convirtió en el primer humano en romper la barrera del sonido solo con su cuerpo. Llevaba un traje presurizado y saltó desde una cápsula elevada a más de 39 kilómetros (24 millas) sobre la Tierra por un globo gigante de helio sobre Nuevo México.

El austriaco, que formaba parte del equipo Red Bull Stratos, alcanzó una velocidad máxima de 843,6 mph, el equivalente a 1,25 veces la velocidad del sonido, durante un descenso de nueve minutos. En un momento, entró en un giro plano potencialmente peligroso mientras aún estaba en estado supersónico, girando durante 13 segundos, según informó su equipo posteriormente.

