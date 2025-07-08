Cambiar Ciudad
Muertes

Un hombre muere tras ser succionado por la turbina de un avión a punto de despegar

De acuerdo con Sacbo, la empresa que gestiona el aeropuerto de Milán-Bérgamo, una persona, que no era ni pasajero ni empleado, logró entrar a la instalación y llegar a la pista de aterrizaje.

Univision picture
Por:Univision
Video Empleado del aeropuerto de San Antonio es succionado por turbina de un avión: se habría introducido intencionalmente

Un hombre fue succionado por la turbina de un avión en el aeropuerto de la ciudad de Bérgamo, Italia y falleció tras el incidente, reportaron este martes las autoridades aeroportuarias locales.

De acuerdo con Sacbo, la empresa que gestiona el aeropuerto de Milán-Bérgamo, a las 10:35 am (hora local), una persona que no era ni pasajero ni empleado de las empresas que operan en el aeropuerto, logró entrar en las instalaciones y llegar a la pista de aterrizaje.

PUBLICIDAD

“Allí se acercó al avión de un vuelo regular, parado y con los motores en marcha, y perdió la vida. Las autoridades judiciales están examinando las circunstancias exactas del incidente”, dice un comunicado compartido en redes sociales.

Las autoridades no han revelado la identidad de la víctima.

Más sobre Muertes

Muere a los 91 años el diseñador italiano Giorgio Armani
6 mins
ÚLTIMA HORA

Muere a los 91 años el diseñador italiano Giorgio Armani

Mundo
Dos pasajeros de un crucero mueren ahogados el mismo día en la nueva isla privada de Carnival en Bahamas
2 mins

Dos pasajeros de un crucero mueren ahogados el mismo día en la nueva isla privada de Carnival en Bahamas

Mundo
Bebés muertos por desnutrición en Gaza: las duras imágenes de la hambruna causada por el bloqueo israelí
1:33

Bebés muertos por desnutrición en Gaza: las duras imágenes de la hambruna causada por el bloqueo israelí

Mundo
Un avión de la Fuerza Aérea se estrella contra un colegio y deja numerosas víctimas
0:41

Un avión de la Fuerza Aérea se estrella contra un colegio y deja numerosas víctimas

Mundo
Hallan muerto al ministro de Transporte de Rusia tras ser destituido por Vladimir Putin
2 mins

Hallan muerto al ministro de Transporte de Rusia tras ser destituido por Vladimir Putin

Mundo
Muere Lalo Schifrin, el argentino que compuso el tema de 'Misión: Imposible'
4 mins

Muere Lalo Schifrin, el argentino que compuso el tema de 'Misión: Imposible'

Mundo
Las imágenes del caos tras la final de la Champions que dejó muertos y un policía en coma en Francia
0:58

Las imágenes del caos tras la final de la Champions que dejó muertos y un policía en coma en Francia

Mundo
Muere un niño de 13 años de cáncer: sus padres son investigados por homicidio voluntario por retrasar el tratamiento
1:00

Muere un niño de 13 años de cáncer: sus padres son investigados por homicidio voluntario por retrasar el tratamiento

Mundo
Más de 20 niños mueren en un ataque aéreo israelí en Gaza
1:03

Más de 20 niños mueren en un ataque aéreo israelí en Gaza

Mundo
Funeral del papa Francisco, últimas noticias en vivo | Un mar de fieles rinde tributo al pontífice en la Basílica de San Pedro
40 Historias
Liveblog

Funeral del papa Francisco, últimas noticias en vivo | Un mar de fieles rinde tributo al pontífice en la Basílica de San Pedro

Mundo

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Según los medios locales, el hombre entró corriendo a la pista y fue succionado por avión que estaba a punto de despegar.

Las imágenes de un video publicado en la página web del Corriere della Sera mostraban una bolsa para cadáveres en la pista junto al avión, con bomberos cerca de la aeronave.

El avión, un Airbus A319 de la aerolínea Volotea, volaba de Bérgamo a Asturias, España.

“Los 154 pasajeros y los seis miembros de la tripulación se encuentran a salvo”, informó la aerolínea en redes sociales. “Hemos cooperado plenamente con las autoridades y expresamos nuestro agradecimiento a nuestra tripulación y pasajeros por su colaboración. Transmitimos nuestro más sentido pésame a los afectados”, dice la publicación.

Vuelos suspendidos en Milán tras el incidente del hombre succionado por una turbina de avión

El aeropuerto suspendió temporalmente los vuelos este martes debido al incidente en la pista de aterrizaje.

Según FlightAware, una empresa que rastrea información sobre vuelos, se cancelaron 19 vuelos en el aeropuerto de Milán-Bérgamo y varios sufrieron retrasos.

Sacbo indicó que, tras el incidente, activó inmediatamente los procedimientos de emergencia y la asistencia a los pasajeros del vuelo, la tripulación y el personal de tierra implicados, “poniendo también a su disposición servicios de apoyo psicológico”.

PUBLICIDAD

“El dramático suceso de hoy ha conmocionado a toda la comunidad aeroportuaria. Desde el primer momento, además de garantizar la gestión inmediata de la emergencia y la asistencia a los pasajeros y la tripulación, hemos prestado especial atención a los compañeros que presenciaron el suceso y se vieron profundamente afectados por él”, dice el comunicado.

Mira también:

Video Dos pasajeros describen el momento en que el motor de avión se incendió
Relacionados:
MuertesAeropuertoAvión

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD