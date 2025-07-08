Un hombre muere tras ser succionado por la turbina de un avión a punto de despegar

Video Empleado del aeropuerto de San Antonio es succionado por turbina de un avión: se habría introducido intencionalmente

Un hombre fue succionado por la turbina de un avión en el aeropuerto de la ciudad de Bérgamo, Italia y falleció tras el incidente, reportaron este martes las autoridades aeroportuarias locales.

De acuerdo con Sacbo, la empresa que gestiona el aeropuerto de Milán-Bérgamo, a las 10:35 am (hora local), una persona que no era ni pasajero ni empleado de las empresas que operan en el aeropuerto, logró entrar en las instalaciones y llegar a la pista de aterrizaje.

“Allí se acercó al avión de un vuelo regular, parado y con los motores en marcha, y perdió la vida. Las autoridades judiciales están examinando las circunstancias exactas del incidente”, dice un comunicado compartido en redes sociales.

Las autoridades no han revelado la identidad de la víctima.

Según los medios locales, el hombre entró corriendo a la pista y fue succionado por avión que estaba a punto de despegar.

Las imágenes de un video publicado en la página web del Corriere della Sera mostraban una bolsa para cadáveres en la pista junto al avión, con bomberos cerca de la aeronave.

El avión, un Airbus A319 de la aerolínea Volotea, volaba de Bérgamo a Asturias, España.

“Los 154 pasajeros y los seis miembros de la tripulación se encuentran a salvo”, informó la aerolínea en redes sociales. “Hemos cooperado plenamente con las autoridades y expresamos nuestro agradecimiento a nuestra tripulación y pasajeros por su colaboración. Transmitimos nuestro más sentido pésame a los afectados”, dice la publicación.

Vuelos suspendidos en Milán tras el incidente del hombre succionado por una turbina de avión

El aeropuerto suspendió temporalmente los vuelos este martes debido al incidente en la pista de aterrizaje.

Según FlightAware, una empresa que rastrea información sobre vuelos, se cancelaron 19 vuelos en el aeropuerto de Milán-Bérgamo y varios sufrieron retrasos.

Sacbo indicó que, tras el incidente, activó inmediatamente los procedimientos de emergencia y la asistencia a los pasajeros del vuelo, la tripulación y el personal de tierra implicados, “poniendo también a su disposición servicios de apoyo psicológico”.

“El dramático suceso de hoy ha conmocionado a toda la comunidad aeroportuaria. Desde el primer momento, además de garantizar la gestión inmediata de la emergencia y la asistencia a los pasajeros y la tripulación, hemos prestado especial atención a los compañeros que presenciaron el suceso y se vieron profundamente afectados por él”, dice el comunicado.

