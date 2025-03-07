Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa murieron de causas naturales, revelan resultados de la autopsia

Video En un minuto: Hallan muertos al actor Gene Hackman y su esposa en su casa de Nuevo México

Autoridades revelaron este viernes que las muertes del actor Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, ocurrieron por causas naturales, de acuerdo con los resultados de la autopsia.

La jefa médica del equipo de investigación Heather Jarrel señaló que Hackman sufrió de problemas cardiacos acentuados por el Alzheimer, y que murió alrededor del 18 de febrero, mientras la esposa murió de una infección por hantavirus, alrededor del 11 de febrero.

PUBLICIDAD

Los cuerpos de Hackman y su esposa fueron hallados en su casa de Nuevo México hace más de dos semanas, luego de un pedido a las autoridades de que fueran a la casa de la pareja a verificar que estuvieran bien.

No se encontraron signos de violencia, pelea o violación de ingreso al hogar que puedan llevar a las autoridades a concluir que hubo homicidios.

La autopsia inicial no halló signos de traumatismos externos en ninguno de los cuerpos.

El cuerpo de Hackman fue encontrado en la entrada de la casa.

Sin embargo, el cadáver de su esposa, de 65 años, fue encontrado en el baño, recostada de lado. Cerca de su cabeza había un calefactor portátil y junto a un frasco de medicamentos abierto, varias pastillas dispersas en el baño. Los investigadores creen que el calefactor pudo haber caído cuando ella se desplomó.

El actor Gene Hackman con su esposa Betsy Arakawa en junio de 1993. (Foto AP, Archivo) Imagen AP



La pareja llevaba una vida "muy privada", lo que dificultó reconstruir una línea de tiempo.

Durante la inspección de la casa, los investigadores encontraron medicamentos para tratar la presión arterial alta y el dolor en el pecho, medicación para la tiroides, Tylenol y registros de pruebas médicas, según documentos judiciales presentados el viernes.

¿Cómo fue el llamado a las autoridades para revisar la casa de Gene Hackman?

Un trabajador de mantenimiento que llegó para realizar tareas rutinarias no pudo entrar a la vivienda y llamó a un guardia de seguridad, quien vio a dos personas en el suelo, explicó Mendoza.

PUBLICIDAD

El trabajador llamó al 911 y le dijo al operador que no sabía si las personas estaban respirando. El miércoles por la tarde, alrededor de la 1:45 pm, las autoridades del Condado de Santa Fe, en Nuevo México, respondieron a una solicitud de verificación sobre el bienestar de los Hackman.

Más tarde, él trabajador y otro empleado dijeron a las autoridades que rara vez veían a los propietarios y que su último contacto con ellos había sido unas dos semanas atrás.

El legado de Gene Hackman

Hackman fue uno de los actores más reconocidos de su generación, interpretando villanos, héroes y antihéroes en decenas de dramas, comedias y películas de acción desde la década de 1960 hasta su retiro a principios de los 2000.

Fue nominado al Óscar cinco veces y ganó el premio a Mejor Actor por The French Connection en 1972, así como el de Mejor Actor de Reparto por Unforgiven dos décadas después. También recibió elogios por su papel como entrenador en Hoosiers, un drama deportivo muy recordado por el público.

Conoció a Arakawa, pianista de formación clásica, en un gimnasio en California a mediados de los años 80. Se mudaron a Santa Fe a finales de esa década, a una casa que se encuentra en una colina con vistas a las estribaciones de las Montañas Rocosas.

Durante sus primeros años en Nuevo México, Hackman solía verse por la capital del estado y formó parte del consejo de administración del Museo Georgia O’Keeffe entre 1997 y 2004. En los últimos años, Hackman era visto en raras ocasiones en los círculos sociales de Hollywood, fuera de las ceremonias de premios.

PUBLICIDAD

Hackman tuvo tres hijos de un matrimonio anterior. Con Arakawa no tuvo hijos, pero eran conocidos por su amor por los pastores alemanes.

El actor Gene Hackman con su esposa Betsy Arakawa en junio de 1993. (Foto AP, Archivo) Imagen AP



El alguacil del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, informó que los cuerpos de Hackman y Arakawa fueron encontrados en habitaciones separadas.

Además, uno de sus perros fue hallado muerto en una perrera, mientras que otros dos perros se encontraban vivos en la propiedad.

¿Existen sospechas de algún delito o ingreso violento a la casa de Gene Hackman?

Inicialmente, las autoridades declararon que no sospechaban de ningún delito y que no habían encontrado señales de violencia en la escena.

Más tarde, la orden de registro de la propiedad mostró dudas de uno de los investigadores y la sospecha de que no había fuga de gas evidente.

¿Cuál podría ser la causa de la muerte, según las investigaciones preliminares?

Agentes de la ley hablan afuera de la casa del actor Gene Hackman el jueves 27 de febrero de 2025 en Santa Fe, Nuevo México. Hackman, su esposa Betsy Arakawa y su perro, fueron encontrados muertos en la casa un día antes. Imagen Roberto Rosales/AP



La causa de la muerte aún no se ha determinado.

La Oficina del Investigador Médico de Nuevo México comunicó a USA TODAY que los informes de autopsia, toxicología y análisis post mortem completos podrían tardar entre cuatro y seis semanas. Mendoza también mencionó que no había signos evidentes de trauma en los cuerpos y que no se encontró ninguna nota de suicidio, añadiendo que "la autopsia nos dirá más".

La hija de Hackman, Elizabeth Jean Hackman, dijo al medio de espectáculos TMZ que la familia sospecha que su padre, la esposa y uno de sus perros murieron por gases tóxicos dentro de su casa. Jean Hackman dijo, sin embargo, que no están seguros, pero creen que la causa podría estar relacionada a gases tóxicos.

PUBLICIDAD

Las autoridades, por el momento, no descartan nada como causa de sus muertes.

¿Quién era Gene Hackman y cuál es el legado artístico?

El actor Gene Hackman, ganador del premio a Mejor Actor de Reparto en los premios Oscar en marzo de 1993. (Foto AP, Archivo) Imagen AP



Gene Hackman fue un actor ganador del Oscar, una estatuilla por "The French Connection" en 1972 y otro por "Unforgiven" dos décadas después.

Se retiró de la actuación hace aproximadamente 20 años, después de una destacada carrera de cuatro décadas en la que interpretó a villanos, héroes y antihéroes.

Algunos de sus papeles más memorables incluyen su interpretación ganadora del Oscar como Jimmy "Popeye" Doyle en "The French Connection", así como roles en películas icónicas como "Mississippi Burning", "Bonnie and Clyde", "Superman" y " Unforgiven".

Hackman fue uno de los artistas más respetados y honrados de la industria. Interpretó una variedad de personajes, apareciendo en películas de acción, thrillers e incluso tuvo un papel cómico en 'El joven Frankenstein'. Aparte de sus apariciones en entregas de premios, rara vez se le vio en el circuito social de Hollywood y se retiró a mediados de sus 70 años.

¿Quién era Betsy Arakawa y cómo fue la vida de la pareja?

Gene Hackman y Betsy Arakawa - imagen de archivo. Imagen AP



Betsy Arakawa fue la esposa de Gene Hackman, una pianista clásica que conoció a Hackman en los años 80. Hackman y Arakawa residían en una casa de estilo suroeste ubicada en Old Sunset Trail, una comunidad cerrada con vistas a las Montañas Rocosas.

Se mudaron a Santa Fe a finales de la década de 1980. Su casa, construida en 2000, tenía una superficie de 2,300 pies cuadrados, según reportes.

PUBLICIDAD

En años recientes, se le veía con menos frecuencia en público. En una entrevista en 2008, Hackman confirmó que no volvería a actuar.