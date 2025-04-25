Muere por suicidio Virginia Giuffre, la mujer que destapó los escándalos sexuales de Jeffrey Epstein

Video "Él sabe lo que sucedió": Esta mujer sostiene que Jeffrey Epstein la obligó a tener sexo con el príncipe Andrés

Virginia Giuffre, una de las mujeres que destapó los abusos sexuales de Jeffrey Epstein y se convirtió en una de las víctimas más vocales del caso, murió por suicidio, según informó su familia el viernes.

De acuerdo con el comunicado, que reportó primero NBC, Giuffre, de 41 años, falleció en Neergabby, Australia, donde residía desde hacía varios años.

"Con profundo pesar anunciamos que Virginia falleció anoche en su granja en Australia Occidental", dijo la familia.

"Se suicidó, tras haber sido víctima de abuso sexual y tráfico sexual durante toda su vida", agregaron.



Giuffre también acusó al príncipe Andrew de haberla violado cuando tenía 17 años como parte de los círculos de abuso de Epstein.

Ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial.