Muere a los 89 años Robert Redford, aclamado actor, director y gran promotor del cine independiente

Robert Redford, ícono del cine estadounidense de las últimas seis décadas, murió el martes por la mañana en Utah a la edad de 89 años.

Redford falleció en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos, según declaró la publicista Cindi Berger. No se reveló la causa de su fallecimiento.

Galán de oro de Hollywood en sus años de juventud, llegó a ser el protagonista masculino más deseado, pero trabajó duro para que su valor como cineasta trascendiera a su buena apariencia. Así, se convirtió en un galardonado director, activista liberal y promotor del cine independiente.

Después de ascender al estrellato en la década de 1960, Redford fue una de las mayores estrellas de la década de 1970 con películas como 'El candidato', "Todos los hombres del presidente" y "Tal como éramos". Coronó esa década con el Óscar al mejor director por 'Gente corriente' en 1980, que también ganó el premio a la mejor película.

Robert Redford, actor y director comprometido con el medio ambiente

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, dio el salto a la fama junto a Paul Newman como el afable forajido en el western hippie 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' en 1969. Poco más tarde protagonizó otro clasico, 'El golpe' (1973).

Sus papeles abarcaron desde el periodista del The Washington Post Bob Woodward hasta un hombre de montaña en 'Jeremiah Johnson' y un agente doble en el Universo Cinematográfico de Marvel. Trabajó con estrellas como Jane Fonda, Meryl Streep y Tom Cruise.

Después de los 70, sus papeles se volvieron más esporádicos, ya que se concentró en la dirección y producción, y en su nuevo rol como patriarca del movimiento del cine independiente en los 80 y 90 a través de su Instituto Sundance.

Sin embargo, protagonizó 'Memorias de África', ganadora del premio a mejor película en 1985, y en 2013 recibió algunas de las mejores críticas de su carrera como un náufrago en 'Todo está perdido', donde fue el único actor. En 2018, volvió a ser elogiado por lo que él llamó su película de despedida, 'El viejo y la pistola'.

"Simplemente creo que he tenido una larga carrera de la que estoy muy satisfecho. Ha pasado tanto tiempo, desde que tenía 21 años", declaró a The Associated Press poco antes del estreno de la película. "Creo que ahora, que estoy entrando en los 80, quizás sea hora de jubilarme y pasar más tiempo con mi esposa y mi familia".

Artífice de Sundance, meca del cine independiente

Tras 20 años como actor, se convirtió en director, ganando el Óscar y cofundando el emblemático festival de Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Redford había visto cómo Hollywood se volvía más cauteloso y controlador durante la década de 1970 y quería recuperar el espíritu creativo de principios de la década: así nació el Instituto Sundance, para incubar nuevos talentos lejos de las presiones de Hollywood.

El instituto proporcionaba un campo de entrenamiento y el festival, con sede en Park City, Utah, donde Redford había comprado un terreno con la esperanza inicial de abrir una estación de esquí.

En cambio, Park City se convirtió en un lugar de descubrimiento para cineastas hasta entonces desconocidos como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson y Darren Aronofsky.

"Para mí, la palabra que hay que destacar es 'independencia'", declaró Redford a la AP en 2018. "Siempre he creído en esa palabra. Eso fue lo que me llevó a querer crear una categoría que apoyara a los artistas independientes que no tenían la oportunidad de ser escuchados.

"La industria estaba bastante controlada por el mainstream, del que yo formaba parte. Pero vi otras historias que no tenían la oportunidad de ser contadas y pensé: "Bueno, tal vez pueda dedicar mis energías a darles una oportunidad a esas personas". Al mirar atrás, me siento muy bien por eso".

Un comprometido activista ambiental, Redford también luchó por la preservación del paisaje natural y los recursos de Utah, donde pasó sus últimos días.