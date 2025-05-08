Se cumple un mes de la tragedia en discoteca Jet Set: más de 230 muertos y decenas de niños en la orfandad

Video Exclusiva: mánager de Rubby Pérez narra la tragedia familiar para hallar el cadáver del cantante

Se cumple un mes del colosal desplome ocurrido en la discoteca Jet Set, al suroeste de Santo Domingo, donde más de 230 personas perdieron la vida la noche del 7 de abril.

El hecho, que ha sido calificado como una de las peores tragedias en la historia reciente del país, ha dejado profundas secuelas emocionales y sociales, particularmente entre los menores que quedaron huérfanos.

Entre los afectados está Ana Julia Álvarez, de 19 años, quien aún conserva en su memoria los últimos momentos con sus padres, Angélica Álvarez (45) y Jonathan Natera (47), quienes fallecieron tras acudir al concierto del merenguero Rubby Pérez.

“Estaban felices, pudimos conversar con ellos y abrazarlos”, recordó entre lágrimas. “Ellos no eran de salir mucho, y molesta que cuando deciden disfrutar, suceda esto”.

Angélica murió en el lugar del siniestro, mientras que Jonathan fue rescatado con vida, pero falleció días después en el hospital debido a las heridas. Para sus familiares, fue una despedida doble y dolorosa. “Fui todos los días al hospital con la esperanza de que mi hijo se parara de ahí, pero no se pudo. Él se fue por el dolor de la muerte de su esposa”, compartió Julia Rosario, madre de Jonathan.

La pareja, que llevaba 22 años de matrimonio, dejó tres hijos huérfanos: una niña de 7 años, un adolescente de 16 y Ana Julia, la mayor. La pérdida ha sido devastadora. “Ha sido un cambio muy drástico. No se lo deseo a nadie. Es como si en un momento están y al siguiente ya no”, confesó Ana Julia.

La familia había emprendido un vivero como sustento económico, un sueño que también quedó sepultado entre los escombros de la discoteca. La psicóloga Virginia Pérez advierte que el impacto emocional en los menores puede derivar en trastornos por estrés postraumático, alteraciones del sueño, del estado de ánimo y sentimientos de abandono. “El nuevo entorno familiar es clave para quienes asumen el rol de cuidadores. Los niños necesitan estabilidad emocional y física”, explicó.

Ahora, los tres hermanos viven bajo el cuidado de su familia materna. “Ellos dependen solamente de nosotros. Están estudiando y necesitan muchas cosas que sus padres ya no pueden darles”, señaló la abuela.

Pero esta historia no es única. Según cifras oficiales, 136 menores de edad quedaron huérfanos a raíz del siniestro, y al menos 19 perdieron a ambos progenitores. “Yo quiero que el caso no quede impune, porque no fue solo mi familia la afectada. Muchas personas perdieron a padres, amigos y familiares, y merecen justicia”, exigió Ana Julia.

Quienes deseen apoyar a los menores afectados por esta tragedia pueden contactar a la tía de los niños, Ruth Álvarez, vía WhatsApp al número +1 (809) 868-5475.