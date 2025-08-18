Video Dos pasajeros de dos cruceros de Carnival mueren ahogados en el mismo lugar

Dos turistas estadounidenses murieron en incidentes separados en la isla privada Celebration Key, operada por Carnival Cruise Line en las Bahamas, a menos de un mes de su inauguración.

Las víctimas, un hombre de 79 años y una mujer de 74, se encontraban en actividades acuáticas distintas cuando perdieron el conocimiento el viernes. El hombre se encontraba practicando esnórquel en la playa y la mujer nadaba en una piscina del complejo.

Las dos emergencias fueron atendidas por salvavidas y personal médico en el lugar, pero pese a los esfuerzos de reanimación, ambos pasajeros fueron declarados muertos, según informó la policía de Bahamas.

Las dos muertes en la isla de Carnival ocurrieron en cuestión de horas

De acuerdo con un comunicado de la Policía Real de las Bahamas, el primer incidente se reportó antes del mediodía del 15 de agosto en Celebration Key, un exclusivo destino en la isla Gran Bahama inaugurado por Carnival el pasado 19 de julio.

La policía señaló, que un hombre de 79 años se encontraba practicando esnórquel cuando perdió la conciencia y fue sacado del agua por un salvavidas. A pesar de recibir maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), no sobrevivió.

El segundo caso ocurrió pocas horas después, alrededor de las 14:30 horas cuando una mujer de 74 años fue hallada sin respuesta mientras nadaba en una de las piscinas del resort. Un salvavidas intentó estabilizarla, pero, al igual que en el primer incidente, la turista fue declarada muerta al ser valorada por personal médico.

De acuerdo con información de Fox News ambas víctimas eran pasajeros de cruceros distintos, viajaban con familiares y eran estadounidense. El hombre viajaba en el crucero Mardi Gras y la mujer en el Carnival Elation.

La compañía lamentó la tragedia e informó que su equipo de asistencia brindó apoyo a los familiares de las víctimas.

Celebration Key, inaugurada el 19 de julio, fue concebida como un resort privado exclusivo para pasajeros de Carnival, con capacidad para recibir a miles de turistas el mismo día.

El complejo cuenta con lagunas artificiales, un club de playa, restaurantes, bares, un área de entretenimiento con DJ, así como piscinas monumentales, incluida una de 275,000 pies cuadrados y una infinity pool de 11,000 pies cuadrados.

La Policía Real de las Bahamas indicó que las investigaciones continúan en curso y que una autopsia se llevará a cabo para determinar las causas de las muertes.

