Muere Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre, a los 71 años

Video Tres momentos que marcaron la vida de Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre que apoyó a Trump

Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre en Estados Unidos y quien apoyó activamente al presidente Donald Trump en la campaña presidencial de 2024, falleció este jueves, reportaron varios medios. Tenía 71 años.

La World Wrestling Entertainment (WWE) lo confirmó en un comunicado vía X:

PUBLICIDAD

"WWE lamenta profundamente el fallecimiento de Hulk Hogan, miembro del Salón de la Fama de la WWE", escribió la WWE. "Hogan, una de las figuras más reconocibles de la cultura pop, ayudó a la WWE a alcanzar el reconocimiento mundial en la década de 1980. La WWE expresa sus condolencias a su familia, amigos y fans".

Hulk Hogan murió a los 71 años de edad de un paro cardíaco. Imagen Getty Images/TUDN

Según The Associated Press, las autoridades respondieron a una llamada de emergencia esta mañana indicando que Hogan había tenido un paro cardíaco en su residencia de Clearwater, Florida.

Hogan fue declarado muerto en un hospital, según informó la policía en un comunicado en Facebook.

De Terry Bollea a Hulk Hogan

Su verdadero nombre era Terry Bollea y fue quizás la estrella más importante en la larga historia de la WWE.

Adoptó el nombre "Hulk" por las comparaciones con el musculoso personaje de cómic. En 1979, llegó a la Federación Mundial de Lucha Libre (ahora WWE) y adoptó el apellido aliterativo Hogan.

Fue la atracción principal de la primera WrestleMania en 1985 y un personaje fijo durante años, enfrentándose a peleas que fueron desde André el Gigante y Randy Savage hasta The Rock e incluso al presidente de la compañía, Vince McMahon.

Ganó al menos seis campeonatos de la WWE y fue incluido en el Salón de la Fama en 2005. Hogan también fue una celebridad fuera del mundo de la lucha libre, apareciendo en numerosas películas y programas de televisión, incluyendo un reality show sobre su vida en VH1, "Hogan Knows Best".

En 2016, un jurado de Florida le otorgó a Hogan 115 millones de dólares en su demanda por un video de contenido sexual contra Gawker Media. Hogan demandó a Gawker después de que en 2012 publicara un video suyo teniendo relaciones sexuales con la esposa de su exmejor amigo. Hogan alegó que la publicación violaba su privacidad.