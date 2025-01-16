Muere a los 78 años David Lynch, el visionario director que reinventó el cine de finales del siglo XX

Video Premios Óscar 2023: los mejores y peores vestidos en la alfombra de la edición 95 de la ceremonia

David Lynch, cineasta célebre por su visión singularmente oscura en películas como 'Blue Velvet' y 'Mulholland Drive' y la serie de televisión 'Twin Peaks', falleció pocos días antes de cumplir 79 años el próximo lunes.

Su familia anunció el fallecimiento en una publicación de Facebook este jueves. "Agradeceríamos algo de privacidad en estos momentos. Hay un gran vacío en el mundo ahora que ya no está con nosotros", dice la publicación.

La familia no indicó las causas ni el lugar del fallecimiento, pero el cineasta y guionista que vivía en Los Ángeles sufría un enfisema pulmonar tras años de gran fumador.

La carrera como director de David Lynch

Lynch apareció en la escena independiente estadounidense con su innovador filme de terror de 1977 "Eraserhead", un clásico espeluznante convertido en película de culto rodada con bajo presupuesto a lo largo de cinco años porque se quedaba sin dinero y tenía una mujer y una hija que mantener.

Sus obras más destacadas son del género de películas neo-noir que utiliza el estilo visual y los temas del cine negro clásico como ‘Mulholland Drive’ al gótico de ‘Blue Velvet’, pasando por la ecléctica y excéntrica serie ‘Twin Peaks’.

Otras de sus películas son ‘Wild at Heart’, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el drama biográfico ‘The Elephant Man’.

Nominado al Oscar en cuatro ocasiones, entre ellas tres veces a mejor director, el cineasta reconocible por su melena blanca solo se llevó a casa una estatuilla honorífica, en 2019.

Entre los actores que aparecieron habitualmente en sus películas figuran Kyle McLachlan, Laura Dern, Naomi Watts y Richard Farnsworth.

Lynch nació en Missoula, Montana. Tenía un don precoz para las artes visuales y una pasión por los viajes y los descubrimientos que le llevaron a matricularse en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania y al comienzo de una década de aprendizaje como realizador de cortometrajes.

