ÚLTIMA HORA Siria Dos militares y un civil estadounidense son asesinados en una emboscada en Siria, informa el Comando Central de EEUU Según informó el Comando Central de EEUU, se trató de una emboscada en la que resultaron muertos dos militares y un civil estadounidenses y el ataque se atribuye al grupo Estado Islámico.

Dos militares y un civil estadounidense murieron, y otras tres personas resultaron heridas, en una emboscada perpetrada el sábado por el grupo Estado Islámico en el centro de Siria, según informó el Comando Central de Estados Unidos.

El Comando Central dijo en una publicación en X que, por respeto a las familias y de acuerdo con la política del Departamento de Defensa, las identidades de los militares no serán reveladas hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares más cercanos.

U.S. Personnel Ambushed by ISIS Gunman in Syria



TAMPA, Fla. – On Dec. 13, two U.S. service members and one U.S. civilian were killed, and three service members were injured, as a result of an ambush by a lone ISIS gunman in Syria. The gunman was engaged and killed.



As a matter… — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 13, 2025

Se registraron disparos contra fuerzas sirias y estadounidenses el sábado durante una visita de tropas estadounidenses a una histórica ciudad del centro del país, lo que dejó varios heridos, informaron medios estatales sirios y un observatorio de guerra.

El tiroteo ocurrió cerca de Palmira, según la agencia estatal SANA, que indicó que dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias y varios militares estadounidenses resultaron heridos. Los lesionados fueron trasladados en helicópteros a la guarnición de Al-Tanf, cerca de la frontera con Irak y Jordania.

SANA informó que el atacante fue abatido, sin ofrecer más detalles.

Un funcionario de defensa de Estados Unidos dijo a The Associated Press que estaban al tanto de los reportes y que no tenían información adicional para proporcionar de inmediato. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, dijo que al menos tres miembros de las fuerzas de seguridad sirias resultaron heridos, así como varios estadounidenses. Añadió que el atacante era miembro de las fuerzas de seguridad sirias.

Estados Unidos tiene cientos de tropas desplegadas en el este de Siria como parte de una coalición que combate al grupo Estado Islámico.

El mes pasado, Siria se unió a la coalición internacional que lucha contra el EI, mientras Damasco mejora sus relaciones con países occidentales tras la caída del presidente Bashar Assad el año pasado, cuando insurgentes capturaron su sede de poder en Damasco.

Estados Unidos no mantuvo relaciones diplomáticas con Siria durante el gobierno de Assad, pero los vínculos se han fortalecido desde el fin del régimen de cinco décadas de la familia Assad. El presidente interino, Ahmad al-Sharaa, realizó el mes pasado una visita histórica a Washington, donde sostuvo conversaciones con el presidente Donald Trump.

El Estado Islámico fue derrotado en Siria en 2019, pero células durmientes del grupo aún llevan a cabo ataques mortales en el país. Naciones Unidas afirma que el grupo todavía cuenta con entre 5,000 y 7,000 combatientes en Siria e Irak.

Las tropas estadounidenses, que han mantenido presencia en distintas zonas de Siria —incluida la guarnición de Al-Tanf en la provincia central de Homs— para entrenar a otras fuerzas como parte de una amplia campaña contra el EI, han sido blanco de ataques en el pasado. Uno de los más letales ocurrió en 2019 en la ciudad norteña de Manbij, cuando una explosión mató a dos militares estadounidenses y dos civiles estadounidenses, así como a otras personas sirias, mientras realizaban una patrulla.