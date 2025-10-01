Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

Muere a los 91 años Jane Goodall, famosa primatóloga que dedicó su vida a la conservación y estudio de los chimpancés

"Se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos", informó la organización en su nombre.

Univision picture
Por:Univision
Video En un minuto: Gobierno federal entra en cierre parcial tras no alcanzar un acuerdo de financiación

Jane Goodall, la popular primatóloga británica, falleció a los 91 años, informó la organización en su nombre.

Más sobre Estados Unidos de América

Florida ejecuta por inyección letal a Victor Jones, el reo que asesinó a puñaladas a sus empleadores en un robo en 1990
2 mins

Florida ejecuta por inyección letal a Victor Jones, el reo que asesinó a puñaladas a sus empleadores en un robo en 1990

Estados Unidos
El hombre que confesó en TV que mató a sus padres y seguía cobrando sus cheques del Seguro Social
2 mins

El hombre que confesó en TV que mató a sus padres y seguía cobrando sus cheques del Seguro Social

Estados Unidos
Revisa si las compraste: estas marcas de 'corn dogs' y salchichas en palito pueden ser peligrosas para el consumo
2 mins

Revisa si las compraste: estas marcas de 'corn dogs' y salchichas en palito pueden ser peligrosas para el consumo

Estados Unidos
La FDA detecta contaminación radiactiva en especias, tras el retiro masivo de camarones por la misma razón
4 mins

La FDA detecta contaminación radiactiva en especias, tras el retiro masivo de camarones por la misma razón

Estados Unidos
Quién puede recibir el reembolso que pagará Amazon de $2,500 millones y cómo solicitarlo
4 mins

Quién puede recibir el reembolso que pagará Amazon de $2,500 millones y cómo solicitarlo

Estados Unidos
American Airlines deberá pagar más de $11 millones a un pasajero que sufrió un derrame cerebral durante un vuelo
3 mins

American Airlines deberá pagar más de $11 millones a un pasajero que sufrió un derrame cerebral durante un vuelo

Estados Unidos
En medio de quiebra, Spirit Airlines planea despedir a 1,800 asistentes de vuelo para finales de año
3 mins

En medio de quiebra, Spirit Airlines planea despedir a 1,800 asistentes de vuelo para finales de año

Estados Unidos
Camarones radiactivos: supermercados Kroger retiran estos productos por posible contaminación
4 mins

Camarones radiactivos: supermercados Kroger retiran estos productos por posible contaminación

Estados Unidos
Florida ejecuta a un hombre condenado por asesinar a la familia de su esposa y supera su récord anual de pena de muerte
3 mins

Florida ejecuta a un hombre condenado por asesinar a la familia de su esposa y supera su récord anual de pena de muerte

Estados Unidos
Ben sin Jerry: por qué el cofundador de la icónica (y rebelde) marca de helados decidió dejar la compañía tras 47 años
3 mins

Ben sin Jerry: por qué el cofundador de la icónica (y rebelde) marca de helados decidió dejar la compañía tras 47 años

Estados Unidos

"El Instituto Jane Goodall fue informado esta mañana que la doctora Jane Goodall DBE, mensajera de la paz de las Naciones Unidas y fundadora del Instituto Jane Goodall ha fallecido de causas naturales", dijo la organización en redes sociales.

PUBLICIDAD

"Se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos".

En breve más información.

Relacionados:
Estados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD