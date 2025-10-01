Muere a los 91 años Jane Goodall, famosa primatóloga que dedicó su vida a la conservación y estudio de los chimpancés

Jane Goodall, la popular primatóloga británica, falleció a los 91 años, informó la organización en su nombre.

"El Instituto Jane Goodall fue informado esta mañana que la doctora Jane Goodall DBE, mensajera de la paz de las Naciones Unidas y fundadora del Instituto Jane Goodall ha fallecido de causas naturales", dijo la organización en redes sociales.