Accidente de tren ¿Qué causó el accidente de tren en España, que dejó 45 muertos? Esto revela informe sobre el choque Autoridades compartieron detalles del informe preliminar por la causa del accidente de trenes en Adamuz, España

Autoridades revelaron hoy viernes 23 de enero de 2026 detalles de un informe sobre la posible causa del accidente de tren en Adamuz, ubicada al noreste de la provincia de Córdoba, que dejó 45 muertos.

El 19 de enero de 2026 se registró un fatal accidente en España, cuando dos trenes de alta velocidad, con pasajeros, chocaron y dejaron en ese momento decenas de heridos que, conforme han avanzado los días, se han traducido en al menos 45 personas fallecidas.

A la zona del accidente se trasladaron autoridades y los reyes de España, quienes visitaron a los heridos en los hospitales.

¿Qué pudo causar el accidente de tren en España?

Este viernes se compartieron detalles del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ( CIAF) de España, en torno al choque de trenes de alta velocidad.

Según el reporte, “las muescas encontradas en las ruedas del tren Iryo accidentado el domingo pasado y la deformación observada en el carril son compatibles con que el mismo estuviese fracturado ya antes de que pasara el convoy”.

Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento. Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios



Según el informe, la fractura estaría en la zona donde había una soldadura, aunque aún se trata de una " hipótesis de trabajo que deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores”.

La agencia de noticias AFP informó que “las muescas en las ruedas del costado derecho se observaron en tres trenes que pasaron por Adamuz antes de que lo hiciera el de la compañía italiana Iryo cuyos últimos vagones descarrilaron justo cuando venía otro tren en dirección contraria que no pudo evitarlos y descarriló también”.

Durante el choque de los trenes iban 480 personas a bordo de ambos convoyes a una velocidad de alrededor de 124 millas por hora.

Entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del tren de alta velocidad, quien habría advertido de la irregularidad y pidió que se detuviera el tráfico.