Los barcos de cuarentena: así utilizaron cruceros como corrales para retener migrantes en el mar

Durante una misa de Pascua de 2018, el Papa Francisco bautizó a Ogah en una ceremonia televisada. La Cruz Roja lo contrató como oficial de logística. Cuando conocí a Ogah, muchos de los migrantes a bordo de La Suprema conocían su historia. Cuando pregunté a uno de los migrantes qué esperaba ser si se le permitía quedarse en Europa, dijo: "Como él", y señaló a Ogah. Pero la historia de Ogah no es un cuento de hadas. Una noche, no hace mucho, me llamó para hablar de la soledad de la vida como inmigrante en Italia. "No tengo una chica. No tengo amigos", dijo, y añadió que su sueldo apenas le alcanzaba para salir adelante; tras pagar el alquiler, no podía comprar todos los alimentos que necesitaba. "Soy el inmigrante más afortunado que conozco", dijo, "pero no me imaginaba que la vida aquí sería así".