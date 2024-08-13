Ni vienen millones de indocumentados al mes ni la inflación es la peor en 100 años. Estas y otras falsedades de la conversación de Donald Trump con Elon Musk

Millones de personas han escuchado la entrevista entre el candidato republicano y el dueño de X.

Donald Trump reactivó su presencia en X (antesTwitter) de la mano de Elon Musk, dueño de esa red social. Un Space (una función que permite tener conversaciones de audio en directo) de poco más de dos horas dio la oportunidad al expresidente y candidato republicano de repetir falsedades y afirmaciones engañosas que se han convertido en una constante en su campaña y que le permiten un manejo cómodo en la conversación política.

Habló sobre Ucrania, Afganistán, la supuesta caída del crimen en Venezuela por enviar delincuentes a Estados Unidos, el supuesto título de “zar de la frontera” de la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, y hasta exageró sobre el número de personas que estaban escuchando su diálogo con Musk.

En elDetector pasamos la lupa por ocho de las afirmaciones del candidato republicano.

“Hay mucha gente escuchando la conversación, como 60 millones o algo así”. ENGAÑOSO.

El Space de X entre el candidato Donald Trump y Elon Musk generó mucha interacción, especialmente porque la cuenta del expresidente, que estaba inactiva desde el 24 de agosto de 2023 (porque Trump tiene su propia red social), generó nueve posteos antes de la entrevista, pero es engañoso que 60 millones de personas estaban escuchando la conversación. La cifra es exagerada.

De acuerdo con los datos suministrados por X (una hora después de finalizar la entrevista), 17.6 millones de personas se conectaron a escucharla. Otras interacciones que tuvo la versión que quedó grabada en X dan cuenta de más de 43,000 me gusta, 7,000 reposteos y 1,000 comentarios. En la cuenta de Trump , los datos de otras interacciones aumentan a más de 412,000 me gusta, 118,000 reposteos y 320,000 comentarios.

Probablemente, Trump hacía referencia al número de visitas que tuvo el Space porque, posteriormente, X explicó que “el Espacio recibió 73 millones de visitas. Durante el mismo período, hubo 4 millones de publicaciones sobre la conversación de Elon Musk y el presidente Trump en X, lo que generó un total de 998 millones de visitas”. Pero esas visitas no equivalen a la cantidad de personas que estaban escuchando el diálogo en vivo.

“Creo que tenemos la peor inflación que hemos tenido en 100 años. Dicen que son 48 años. Yo no lo creo”. FALSO.

Según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), durante el mandato de Biden, la peor cifra de inflación se ha registrado, de momento, en junio de 2022, cuando alcanzó el 9.1%. Junio y julio de 2018, con un 2.9%, fue el peor número que registró Trump durante su mandato.

Sin embargo, las cifras de Biden no son las peores en 48 años. En noviembre de 1981, hace algo más de 42 años, la inflación se situó en el 9.6%. Ese 1981, y los dos años anteriores, 1980 y 1979, se registró una inflación media anual de 10.3%, 13.5% y 11.3%, respectivamente. Y ninguno es el peor de los últimos 100 años: en 1947 el promedio anual fue de 14.4%. Con marzo marcando el mayor pico de inflación registrado en el último siglo: 19.7%.

El año 2022 fue el peor del mandato de Biden, cuando el promedio anual se ubicó en el 8%, pero en 2023 cayó a 4.1%. En los seis meses de 2024 de los que hay cifras, el promedio se sitúa en el 3.2%.

Hablando sobre inmigración ilegal, Trump dijo que con el actual gobierno “vienen millones de personas al mes”. FALSO.

Según los datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP en inglés), con cifras a junio de 2024 , no hay ningún mes durante el gobierno de Biden y Harris, que comenzó en enero de 2021, en el que la cifra de encuentros con personas que intentaron ingresar ilegalmente al país haya llegado al millón. El pico se alcanzó en diciembre de 2023, cuando se registraron 370,890 encuentros entre inmigrantes sin documentos y agentes de seguridad.

“Kamala era la zar la de frontera. Ahora lo está negando”. FALSO.

Como ya verificamos en elDetector, es falso que Kamala Harris haya recibido el título de “zar de la frontera” (este nombre es más bien un adjetivo que los republicanos han dado a la vicepresidenta). A Harris le fue asignada la tarea específica de abordar las causas fundamentales de la migración hacia Estados Unidos desde el Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).

Biden afirmó el 24 de marzo de 2021 , cuando dio la tarea a su vicepresidenta, que ella no iba a asumir toda la responsabilidad, ni que ese sería su trabajo completo, pero que tenía las capacidades para “liderar el esfuerzo” de abordar las causas fundamentales de la migración hacia Estados Unidos desde estos tres países.

De la frontera ha estado a cargo Alejandro Mayorkas (desde el 2 de febrero de 2021), Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“Venezuela, allí el crimen ha caído 72%. Están tomando a sus narcotraficantes, francamente a sus prisioneros, están vaciando sus prisiones. Están tomando a sus criminales, sus asesinos, sus violadores y los están enviando” a EEUU. FALSO/NO HAY EVIDENCIAS.

La criminalidad en Venezuela no ha bajado un 72%, como dijo Trump. Como ya verificamos anteriormente en elDetector, según el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) las muertes violentas tuvieron en 2023 un descenso del 25% en relación con 2021 y 2022. Ese mismo porcentaje fue anunciado por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos Ichaso, en mayo de 2024, para referirse a la disminución del “índice delictivo” en el país.

Según InSight Crime, el gobierno venezolano mantiene desde 2015 una política de ausencia de reportes oficiales que hace difícil contrastar esa información. Pero, en todo caso, la cifra que dio Trump es exagerada respecto a las cifras oficiales y de organizaciones independientes de ese país.

En cuanto a la afirmación de que esa supuesta reducción del crimen en Venezuela se debe a que están “vaciando sus prisiones” y enviando a sus criminales a Estados Unidos, en realidad no hay evidencias de que eso sea así.

El ministro de Interior y Justicia venezolano dijo que la reducción responde a operativos a gran escala para controlar el crimen y la violencia, pero InSight Crime analiza que “se debe más a un reacomodo criminal en el país que a la respuesta efectiva del Estado” y habla también de una “migración criminal” pero mencionando a Chile, Colombia y Perú como los países más afectados por la misma.

“La mayor amenaza no es el calentamiento global, que va a hacer que el nivel del océano suba un octavo de pulgada en los próximos 400 años”. FALSO.

El calentamiento global (aumento de la temperatura del planeta) ha hecho que el nivel de los océanos aumente cada año más de lo que Trump afirmó que ocurriría en los “próximos 400 años”. Su afirmación es falsa y los datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la NASA contradicen al candidato republicano.

Según la NASA, desde 1992 el nivel promedio mundial del mar ha aumentado 3.98 pulgadas (10.1 centímetros). “Durante el transcurso del siglo XX, el nivel promedio mundial del mar aumentó alrededor de 1.5 milímetros (mm) (0.05 pulgadas) por año. A principios de la década de 1990, era de unos 2.5 mm por año. Durante la última década, la tasa ha aumentado a 3.9 mm (0.15 pulgadas) por año”, se lee en el texto de la Agencia Interespacial .

La NASA también destaca que “aunque unos pocos milímetros de aumento del nivel del mar por año pueden parecer poco, los científicos estiman que cada 2.5 centímetros (1 pulgada) que sube el nivel del mar se traducen en 2.5 metros (8.5 pies) de línea de playa perdidos a lo largo de una costa promedio” y cita que “en un informe publicado en febrero de 2022, los científicos estadounidenses concluyeron que para el año 2050 el nivel del mar a lo largo de las costas estadounidenses podría elevarse entre 25 y 30 centímetros (10 a 12 pulgadas) por encima de los niveles actuales”.

De acuerdo con la OMM , la tasa de aumento del nivel medio del mar a nivel mundial en los últimos diez años (2014-2023) es más del doble de la tasa de aumento del nivel del mar en la primera década del registro satelital (1993-2002).

Un informe de la misma OMM, de noviembre de 2023, también apuntaba que globalmente “para 2050 se espera un aumento del nivel del mar de entre 15-30 cm (5.9-11.8 pulgadas), independientemente de los niveles de emisiones” y que “para 2100, podría ser de entre 30 cm (11.8 pulgadas) y 1 metro (3.2 pies), dependiendo de cuál camino tomemos respecto a las emisiones”.

Todos estos números son muy superiores al cálculo que dio Trump para distribuir en los próximos 400 años.

“Con Ucrania, nosotros estamos apoyando con 250,000 millones de dólares y ellos [Europa] con unos 71,000 millones”. FALSO.

Según los datos del Instituto Kiel, que monitorea de cerca la inversión mundial de apoyo a Ucrania en el marco del actual conflicto bélico con Rusia, la afirmación de Trump es falsa.

En realidad, las cifras recopiladas hasta el 30 de junio de 2024, señalan que Europa como un todo ha asignado ya ayuda a Ucrania por 110,200 millones de euros (unos 120,000 millones de dólares) mientras que Estados Unidos ha asignado 75,100 millones de euros (unos 82,000 millones de dólares).

Además, Europa ha comprometido otros 77,000 millones de euros (84,160 millones de dólares) adicionales, que aún no han sido asignados, mientras que la cifra adicional comprometida por Estados Unidos a la espera de asignación asciende a 23,300 millones de euros (25,460 millones de dólares).

En total, los fondos comprometidos y asignados por Europa suman unos 204,000 millones de dólares y los de Estados Unidos llegan a unos 107,000 millones de dólares.

Hablando sobre el equipamiento del ejército estadounidense, Trump dijo que a Afganistán “les dimos 85,000 millones” de dólares. FALSO.

Falsedad que Trump ya dijo el pasado 8 de agosto en la rueda de prensa que dio desde su mansión de Mar-a-lago, en Florida, y que hemos desmentido en ocasiones anteriores .

Recordemos: poco después de que Estados Unidos saliera oficialmente de Afganistán, el 30 de agosto de 2021 , Trump cifró en 85,000 millones de dólares el valor de los equipos supuestamente dejados en el país asiático tras 20 años de invasión estadounidense.

Pero, como desmentimos entonces , la cantidad total de millones de dólares desembolsados, según el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) , para la reconstrucción de Afganistán desde el año 2002 hasta el 30 de junio de 2021 ascendió a 75,200 millones de dólares, no a los 85,000 millones que repite Trump.

De ese total, según un reporte del Departamento de Defensa al que tuvo acceso CNN , el valor del equipo entregado a las fuerzas afganas entre 2005 y 2021 ascendió a 18,600 millones de dólares, aunque cuando Estados Unidos dejó el país, la estimación del valor del material que quedó allí era de mucho menos: 7,100 millones de dólares. Y algunos de los equipos dejados en el país asiático fueron inutilizados antes de la retirada estadounidense.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:







Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

