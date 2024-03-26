Truth Social: la red social de Trump debuta en la bolsa tras su fusión con una 'empresa fantasma'

Video La campaña de Joe Biden crea una cuenta en Truth Social, ¿lograrán la atención de sus usuarios republicanos?

La compañía de redes sociales del expresidente Donald Trump, Trump Media & Technology Group, cuyo producto principal es la red social Truth Social, empieza a cotizar en el índice tecnológico Nasdaq a partir de este martes bajo la etiqueta DJT.

En un documento de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la compañía indicó que cotizará en el índice Nasdaq a través de Trump Media & Technology Group (TMTG), una fusión entre Truth Social y la sociedad Digital World Acquisition Corp (DWAC, sociedad instrumental para propiciar operaciones de bolsa) que se llevó a cabo el viernes pasado.

Trump Media debuta con un precio de $50 por acción, para una valoración de $6,800 millones. Al mediodía del lunes, las acciones de Digital World se dispararon en casi 22%, a $45.10.

Trump está por convertirse en propietario de la mayoría de la compañía combinada, con casi 79 millones de acciones. Si se multiplica eso por el precio de la acción de Digital World al cierre del viernes, de 36.94 dólares, el valor total de su participación podría ascender a casi $3.000 millones.

No obstante, inicialmente, a Trump se le prohibirá vender acciones de la empresa fusionada durante al menos seis meses —lo que le impedirá usar el dinero de su venta para afrontar sus numerosas causas judiciales—. Eso, a no ser que la junta directiva vote lo contrario.

Los límites que tiene Trump sobre las acciones

Los interesados en invertir deben tener en cuenta que la acción puede partir con una notable sobrevaloración (a juzgar por las cuentas de la compañía) y que es potencialmente muy volátil.

Y es que muchos de los que adquirieron títulos e impulsaron la subida de Digital World eran pequeños inversores tratando de apoyar a Trump o sacar provecho de la volatilidad, no instituciones.

Están apostando a que vale más de $6,800 millones una empresa que perdió $49 millones en los primeros nueve meses del año pasado, cuando tuvo ingresos de $3.4 millones. La propia compañía señala en un documento a los reguladores que espera seguir perdiendo dinero "en el futuro previsible"

Truth Social fue lanzada en febrero de 2022, un año después de que Trump fuera vetado de las grandes redes sociales tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La salida a bolsa de Truth Social tiene lugar en una semana turbulenta para el virtual candidato republicano a las próximas elecciones estadounidenses. Este lunes, un tribunal de apelaciones de Nueva York le autorizó a pagar una fianza menor de la establecida en un principio en un caso de fraude civil.

Ahora, Trump debe pagar una fianza de 175 millones de dólares en un plazo de 10 días (en lugar de 464 millones de dólares), mientras se resuelve la apelación por la sentencia que le obliga a pagar 454 millones de dólares.

Además, se supo que su juicio penal en Nueva York por 34 delitos relacionados con los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels en 2016 empezará el próximo 15 de abril, según anunció el juez del caso, Juan Merchan.