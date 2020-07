Trump anuncia una 'reforma migratoria' por decreto y hasta republicanos le responden que no tiene autoridad

Las críticas surgieron casi de inmediato. El presidente Donad Trump anunció este viernes en Miami (Florida) que alista una profunda 'reforma migratoria' por medio de una orden ejecutiva que impondría un sistema basado en méritos, una idea que ha esgrimido desde que llegó a la Casa Blanca en 2017. Su declaración, en la que no ofreció detalles, fue criticada incluso desde su propio partido , donde algunos republicanos pusieron en duda que tenga autoridad para hacerlo.

Criticas inmediatas

Fuentes republicanas consultadas por Univision Noticias, que pidieron no revelar sus nombres, dijeron que la oferta del presidente de darle la ciudadanía a los dreamers “es contrario a la promesa que en 2016 le hizo a la base del partido” .

La Casa Blanca aclara

“Además, el presidente ha dicho durante mucho tiempo que está dispuesto a trabajar con el Congreso en una solución legislativa negociada para DACA, una que podría incluir la ciudadanía, junto con una fuerte seguridad fronteriza y reformas permanentes basadas en el mérito. Esto no incluye una amnistía”, apuntó.

Deere dijo además que “desafortunadamente los demócratas han rechazado continuamente estas ofertas ya que se oponen a cualquier otra cosa que no sea fronteras totalmente abiertas".

Fuentes demócratas dijeron esta noche a Univision Noticias que no hay planes de llevar al pleno ningún proyecto de ley de reforma migratoria que provenga de la Casa Blanca antes de la elección de noviembre.

El sistema por méritos

El plan cambia los requisitos para pedir familiares inmediatos. Aunque no altera la petición de cónyuges e hijos menores de edad por parte de ciudadanos, sí deja fuera la petición de padres y hermanos por parte de residentes, quienes hasta ahora pueden ser reclamados para obtener una residencia.

También cambia la lista de requisitos para la obtención de visados de no inmigrante y para asegurar que la persona que ingresa a Estados Unidos solo permanezca el tiempo autorizado, no se quede más tiempo que el autorizado y no se convierta en una carga pública.