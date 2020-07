Gobierno anuncia nueva regla de asilo que aumenta capacidad para negar casos y acelerar deportaciones

El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles la publicación de una nueva regla que endurece los requisitos para pedir asilo y otorga mayores poderes a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) para “considerar emergencias públicas” y determinar si un extranjero constituye “un peligro para la seguridad de Estados Unidos” y por lo tanto no es elegible para el beneficio.

En estos casos, los extranjeros no serán elegibles para asilo “o la protección de retención de deportación” estipulado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) aprobada por el Congreso en 1965, agrega.

Deportaciones aceleradas

A juicio del abogado, el gobierno está utilizando la pandemia del coronavirus para seguir impulsando su política de tolerancia cero en la frontera. “La implementación de la justicia tiene que hacerse de una manera legal. Una enfermedad no debería ser una excusa para quitarle los derechos a estos individuos. No me cabe la menor duda que al final del día esta nueva norma será demandada en los tribunales”, indicó.