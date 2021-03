Más de 14,000 menores inmigrantes no acompañados están en custodia del gobierno de EEUU

Citando cifras de CBP, los funcionarios puntualizaron que en lo que va de año fiscal hasta febrero habían sido detenidos unos 29,000 menores de edad no acompañados .

"No hay duda de que los flujos actuales han creado desafíos para el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) y el HHS", admitieron los funcionarios.

La publicación de las cifras se da luego de que diversos medios como The Washington Post y CNN reportaran que el gobierno mantenía un alto número de menores no acompañados “en celdas de detención durante más tiempo de lo permitido”, que es de 72 horas, y que funcionarios federales de salud “retrasan aún más” los plazos porque no disponen de suficientes camas ni centros donde recibirlos hasta que puedan ser entregados a sus familias en Estados Unidos.