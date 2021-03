El gobierno de Biden pide apoyo a FEMA para atender a los niños que llegan solos a la frontera sur de EEUU

El secretario de DHS, Alejandro Mayorkas, alabó la labor de la Patrulla Fronteriza que ha estado "trabajando en circunstancias difíciles para cuidar de los niños que están temporalmente bajo nuestro cuidado", pero destacó: "Sí, como he dicho en muchas ocasiones, las instalaciones de la Patrulla Fronteriza no son un lugar apropiado para los niños. Estamos trabajando en alianza con HHS para atender las necesidades de los menores no acompañados, lo que se ha hecho todavía más difícil debido a los protocolos y restricciones que se necesitan para proteger la salud pública y la salud de los propios niños. Nuestro objetivo es que los menores no acompañados sean transferidos lo antes posible a HHS, de acuerdo con los requisitos legales y el mejor interés de los niños".