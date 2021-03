Analista que previó la crisis de la frontera con Obama advierte ahora que el problema es más grave que en el 2014

El primer año

Durante el primer año del éxodo, del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014, el número de Menores No Acompañados (UAC) provenientes de Centroamérica que ingresaron sin papeles a Estados Unidos y fueron arrestados, fue de 57,478. Al año siguiente las cifras disminuyeron a 26,685, un descenso del 54%, según datos e la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), pero ello no fue sinónimo de que la crisis había descendido, sino que el gobierno demostró su capacidad para contenerla.

¿Y qué pasó con los deportados? Kennedy dijo en 2015 que la mayoría “lo intentan de nuevo y lo intentarán otra vez. Hay varias razones: familia, han pagado mucho por tres chances (oportunidades que les dan los traficantes de personas por traerlos a la frontera sur de Estados Unidos), la violencia, el miedo y los altos índices de desempleo. Por eso persisten”.

A su vez, las condiciones de vida en Guatemala, El Salvador y Honduras, los tres principales países exportadores de asilados, no eran las mismas que prevalecían en 2014 y tampoco son las mismas que existen en 2021. “Han empeorado”, puntualiza ahora Kennedy. “Y esta situación genera un mayor flujo de migrantes hacia Estados Unidos”, y reitera una vez más que la crisis no se encuentra en la frontera con México, está en Centroamérica.

Falta de atención

Elizabeth KennedyK. Si estoy de acuerdo que es una crisis que ha seguido porque las causas no han sido atendidas correctamente. Las raíces están iguales y nunca han recibido la atención adecuada. Además, los gobiernos de (Barack) Obama, (Donald) Trump o (Joe) Biden todavía no reconocen que la mayoría de las personas centroamericanas que huyen de sus países de origen están escapando de estados que no son capaces o que no tienen voluntad de protegerles.