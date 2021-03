Republicanos acusan a Biden de retener a niños migrantes más de lo permitido: ¿cuánto tiempo los retuvo Trump?

El diario The Washington Post reportó, en base a informes del Departamento de Seguridad (DHS), que el gobierno mantenía un alto número de UAC “en celdas de detención durante más tiempo de lo permitido”, que es de 72 horas máximo, y que funcionarios federales de salud “retrasan aún más” los plazos porque no disponen de suficientes camas ni centros donde recibirlos y puedan continuar con sus procesos migratorios.

Los plazos de Biden

“La situación que enfrentamos actualmente en la frontera suroeste es difícil”, dijo este martes el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas en un comunicado. Y aseguró que la atención de los UAC se hará manteniendo nuestras fronteras seguras” y “respetando la ley”.

Posturas antagónicas

Los plazos de Trump

"Pasé 5 días en la perrera. Estuve enferma, pedí ayuda y no me la brindaron. Habían bebés llorando, niños enfermos. Sólo nos bañamos una vez desde que llegamos. La pasé muy mal, nos trataban mal a cada rato", se lee en una de las cartas.

En una segunda entrega de testimonios, un niño escribió: "Yo me vine de mi país porque me quedé solo, fin familia. Mi viaje fue una experiencia buena. A lo largo del viaje no sufrí en nada.



A la hora de entregarme a migración comenzó el tormento. Porque me trataron mal, los alimentos son feos y el trato es malo. Me castigaron, me privaron de mis necesidades físicas.