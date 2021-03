"No dejaré que mueran de hambre en la frontera”: Biden reitera que no deportará a menores no acompañados

El presidente Joe Biden insistió este jueves que su gobierno no deportará a Menores No Acompañados (UAC) detenidos en la frontera cuando intentaban ingresar indocumentados a Estados Unidos .

El mandatario dijo además que existe “un aumento significativo del número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno (enero, febrero y marzo)” porque los migrantes "pueden viajar con menor probabilidad de morir en el camino debido al calor del desierto", indicó, minimizando el problema.

Algunos activistas reconocen que al término del verano y comienzo de la primavera se registra un incremento en el número de cruces indocumentados en la frontera, pero que este año en particular se suman otros factores, como el azote de dos huracanes en Centroamérica a finales del año pasado causando pobreza y desolación, la pandemia y la promesa de Biden de respetar los derechos humanos de los migrantes, sobre todo menores.

Situación compleja

Ante una pregunta hecha por la periodista Janet Rodríguez, corresponsal de Univision Noticias en Washington, respecto a la llegada de menores no acompañados a la frontera que habían sido detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza, que llevaban consigo números de teléfono de su madre y que fueron periodistas quienes llamaron para darles la noticia y no las autoridades. Biden reconoció que la situación en la frontera no estaba mejorando, pero prometió que “ si se va mejorar muy rápidamente”.