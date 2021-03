Republicanos responsabilizan a Biden por la crisis migratoria en la frontera con México

A su vez, la congresista María Elvira Salazar (republicana por Florida), quien formó parte del grupo, dijo en su cuenta de Twitter que la situación que se vive en la frontera era “muy difícil para esta gente (los agentes de la Patrulla Fronteriza) porque lo que dicen ellos es que no tienen suficientes recursos, no tienen la tecnología, no tienen a la gente y que entonces ellos han tenido que ir a los centros de detención para ayudar a procesar a las familias y los niños que no vienen acompañados”.