La política migratoria, una huella de terror que deja a su paso el gobierno de Trump en la frontera con México

El 20 de enero el gobierno de Donald Trump cumple tres años en la Casa Blanca. En estos 36 meses (1095 días) ha remecido el sistema de ley establecido en finanzas, intercambio de negocios, medio ambiente, educación y hasta energía. Pero nada se compara al impacto que ha provocado en el ámbito de inmigración . Y no sorprende que una de sus principales huellas de cambio radical la esté dejando en la frontera con México.

Las ‘voces de las hieleras’

En mayo de 2019, un año después de la fecha oficial de la separación forzada de familias migrantes reconocida por la Casa Blanca, a la redacción de Univision Noticias llegó un primer grupo de cartas escritas de puño y letra por menores no acompañados y niños que venían acompañados por familiares, se entregaron a las autoridades, pidieron asilo (un recurso legal disponible autorizado por el Congreso) y que, finalmente, fueron separados.

Hasta entonces era imposible -y lo sigue siendo- hablar con ellos cara a cara, preguntarles cómo están, por qué vinieron y qué esperan. Tanto la Oficina de Inmigración y Protección Fronteriza (CBP) como el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) no permiten el acceso a las instalaciones donde se encuentran. El proceso migratorio bajo el que han sido puestos no es transparente, ni tampoco hay chances de supervisiones independientes.

‘Terror en la frontera’

“Al contrario”, dijo la fuente que pidió mantener su nombre en el anonimato. “El gobierno no estaba cumpliendo con lo que dice el Acuerdo. Sólo nos permitían decirles que tenían derechos. Verlos así, llorando y preguntando por sus padres, y no saber lo que sucedería con ellos, me partió el alma. Había un nivel de desesperanza que nunca había visto”.