Qué pasa cuando te arrestan y te separan de tu hijo con la política de 'tolerancia cero' en la frontera

¿Por qué te arrestan?

Invocando la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), Sessions dijo que serán arrestados y deportados todos los extranjeros que ingresen ilegalmente al país por zonas no autorizadas, y que recibirán cargos criminales.

Quienes ingresen por puertos fronterizos en busca de asilo, serán detenidos, pero no enfrentarán cargos. En ambos casos, los extranjeros serán puestos en proceso de deportación.

¿Quién te arresta?

¿Por qué separan a los menores?

¿Cuándo ocurre la separación?

Dentro de las 48 horas después del arresto. "Pero no en todos los casos pueden ser 48 horas", advierte Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California.

¿Qué sucede con el menor?

¿Ellos se encargan de sus cuidados?

El gobierno de Trump asegura que los menores pueden ser puestos en un refugio para niños o serán cuidados por una familia sustituta. No detalla el proceso, ni quién decide el cuidado del menor.

¿Qué sucede con el adulto?

¿Pueden los padres recuperar a sus hijos?

El gobierno dice que el DHS y el HHS "pueden tomar los pasos necesarios para facilitar la reunificación", pero no explica cuándo, cómo y dónde, ni qué gestiones debe llevar a cabo el padre para que haya una reunificación.

El DHS ha señalado que la reunificación puede darse una vez el padre o tutor finaliza el proceso judicial criminal por entrada ilegal. No se sabe cuánto tiempo puede tardar un proceso y si todos los casos serán juzgados de la misma manera.

¿Qué sucede una vez se resuelve el proceso criminal?

¿Afecta el proceso de asilo el cargo por entrada ilegal a Estados Unidos?

Finalizado el caso criminal, ¿se puede llevar a cabo la reunificación?

El DHS no lo aclara. Sólo explica pasos para ubicar a los hijos (menores).

¿Qué debe hacer para ubicar a un menor?

¿Y si los menores están bajo el cuidado del ORR?

¿Se puede averiguar el paradero de un menor por correo electrónico?

¿Es segura esta hoja de ruta?

Abogados consultados por Univision Noticias advierten que el protocolo anunciado por el DHS "no ha sido todavía verificado" y recomiendan a los padres afectados "documentar" los abusos y fallos que se cometan durante los procesos.

¿Es suficiente con decir que uno es el padre de un menor?

"Ese es otro de los problemas que se están viviendo en la frontera", dice Gálvez. "Si van a traer a sus hijos a Estados Unidos y pedir asilo en una garita, por favor traiga actas de nacimiento originales, no copias. Y manden otro original a familiares en Estados Unidos para que puedan reclamar a sus hijos en caso a usted no lo liberen o lo deporten", añade.

"Es primordial establecer la relación entre un padre y un hijo. Porque si no hay documentos válidos, veremos casos en que los papás serán deportados y los hijos se quedarán aquí". Agrega.

Gálvez advierte además que "la logística de este programa, esta nueva política de 'tolerancia cero', es complicada. Ellos (el gobierno) tienen claro el sistema para separar, pero no estamos viendo el sistema que utilizarán para reunificar".

"Es muy difícil regresar a un niño a los brazos de sus padres cuando el gobierno se los arranca. Y también muy complicado regresarlo a su país de origen cuando es separado. Pensamos que todo lo que están diciendo del reencuentro no es del todo cierto. Hemos visto situaciones donde la mamá sale y el niño se queda en un albergue. Pero la madre es liberada en Texas y al pequeño lo trasladaron a Chicago. ¿Por qué se llevan al niño lejos? Yo digo que no hay plan de reunificación. Y no debería el padre ir a buscar al menor, sino que el gobierno debería regresárselo porque fueron ellos quienes lo separaron", señala Gálvez.