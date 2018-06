"Sessions está equivocado": investigadora que advirtió sobre la crisis en la frontera fustiga política de 'tolerancia cero'

Una de las principales investigadoras que en 2013 advirtió sobre la crisis de refugiados en la frontera entre México y Estados Unidos fustigó la política de 'tolerancia cero' del gobierno de Donald Trump y dijo que las recientes palabras del fiscal general Jeff Sessions , pronunciadas ante un grupo de líderes religiosos en Fort Wayne, Indiana, "no tienen mérito" .

"Sessions está equivocado en sus opiniones" , señaló Elizabeth Kennedy, profesora e investigadora de la Universidad Estatal de San Diego y de la Universidad de California en Santa Bárbara, California, quien en 2013 anticipó la oleada de niños migrantes no acompañados y familias desde Centroamérica y México hacia Estados Unidos huyendo de la violencia y la pobreza del denominado Triángulo Norte.

Las advertencias de Kennedy, sin embargo, no fueron atendidas convenientemente por la entonces administración gobierno de Barack Obama . Las oleadas de miles de migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras sobrepasaron la capacidad de respuesta del gobierno federal, generándose un caos sin precedentes.

Qué dijo Sessions

En un intento por defender la política de 'tolerancia cero' para detener la oleada de migrantes en la frontera, flujo que no ha disminuido en los últimos cinco años, Sessions señaló que el alto número de detenciones registradas por la Patrulla Fronteriza desde 2009, ocurren porque los migrantes abusan de la política "al expresar temor de regresar a su país de origen" si son deportados, una práctica que disparó las solicitudes de asilo.

En ningún momento Sessions refirió que la crisis registrada en 2014, cuando las autoridades aprehendieron a más de 68,000 menores no acompañados y un número similar de unidades familiares (menores acompañados por un adulto), colapsó los tribunales de inmigración , instancia que en la actualidad registra más de 740,000 casos acumulados, de acuerdo con reportes de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) .

El fiscal general tampoco mencionó que la Ley William Willbeforce de Reautorización para la Protección de Víctimas de Tráfico de Personas (TVPRA, por sus siglas en inglés) prohíbe la deportación inmediata de menores procedentes de países no fronterizos (México o Canadá) y exige que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en el país.

"El número de estos extranjeros colocados en los procedimientos judiciales de inmigración pasó de menos de 4,000 (en el 2009) a más de 73,000 en 2016, un aumento de casi 19 veces. Esto no puede continuar", dijo Sessions. Pero el fiscal no hizo mención de las causas que motivaron la crisis y que fueron advertidas por Kennedy. Se limitó a decir que la emergencia se originó por una política de "fronteras abiertas" permitida por el gobierno anterior de Barack Obama.

La crisis continúa

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Trump por esconder la crisis, "la huida" de personas del Triángulo Norte no se detiene. De hecho: "está aumentando" , dice Kennedy.

Simultáneamente, explica, "el hecho de que hayan aumentado los números de niñas, niños, mujeres y familias enteras provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras para pedir asilo, muestra que es mas adecuado hablar de huidas" y no de intentos de abusar de la política de asilo, como refiere Sessions.

Kennedy puntualiza que las miles de personas que en los últimos años han escapado de sus países, "no solo han pedido asilo en Estados Unidos, sino también en México, Costa Rica, Panamá, Belice y en mas de 20 otros países", convirtiendo la "huida" en una verdadera crisis humanitaria sin precedentes .

Aclarando posturas

Según Sessions, el gobierno de Trump negará asilo a quienes huyen de violencia doméstica y de pandillas porque estas causales no constituyen causa de miedo creíble, según la ley. "El asilo está disponible para aquellos que abandonan su país de origen debido a la persecución o el miedo por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política", apuntó el fiscal. Y precisó que "el asilo nunca tuvo la intención de resolver todos los problemas, incluso todos los problemas graves que las personas enfrentan a diario en todo el mundo".

Kennedy no opina lo mismo. "Me imagino que Sessions diría que en 80% de los casos actuales de asilo, el actor de persecución es un 'actor privado', como una pareja que abusa o viola o una mara (pandilla). Al respeto, del primer grupo de abusadores y violadores no son solo actores privados si el Estado permite que abusen y violen a sus víctimas".