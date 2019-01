Pero, en realidad, el grupo comenzó a formarse meses antes con un póster de Facebook que convocaba el viaje con el lema "Buscamos Refugio, en Honduras nos matan". No hizo falta mucho tiempo para que la imagen se difundiera rápidamente a través de grupos de chat y de las redes sociales.

En las últimas semanas, los anuncios advirtieron a los migrantes desde los peligros del viaje, incluidos los abusos sexuales, así como las estrictas leyes de inmigración de Estados Unidos. “Dile no a la migración irregular. El coyote juega con tu vida. No vas a poder entrar a Estados Unidos", advertía un anuncio del gobierno hondureño.

"Los riesgos de la #migración ilegal son serios. No pierdan su tiempo y dinero en un viaje destinado a fracasar," se publicó en la cuenta de Twitter de la embajada de Estados Unidos con un video de la embajadora en funciones, Heide Bronke, en el que se dirigía directamente a los migrantes desde la frontera con Honduras con Guatemala.

"Miles de hondureños que participaron en la caravana ya regresaron, tristes de haber tomado esta decisión. No se dejan enganar. No inviertan su tiempo y dinero en un viaje destinado a fracasar", dijo Bronke en el video.

Pero la campaña no ha logrado evitar que los migrantes ingresen a México, muchos de ellos sin ser registrados. Según el recuento oficial, más de 3,000 personas han cruzado a México en este último grupo, aunque eso es un número mucho menor de los 7,000 que se unieron a la última caravana.

Según el gobierno hondureño, 907 personas no pudieron salir debido a la falta de los documentos adecuados, incluidos 136 menores no acompañados. Además, las autoridades de ese país estiman que muchos más pudieron haber sido persuadidos de sañor por la campaña publicitaria del gobierno. Otros 161 aceptaron regresar voluntariamente.

¿Más caravanas?

"La tormenta en el horizonte es si los migrantes obtienen una visa de tránsito para permanecer legalmente en México, no dice qué dirección deben tomar cuando caduque", dijo Adam Isacson, de la Oficina de Washington en Latinoamérica. (WOLA), un grupo de analisis politica con sede en la capital.

Pobreza

Una crisis por la controvertida reelección del presidente Juan Orlando Hernández , que estalló en violencia a fines de 2017 y duró varios meses no ayudó a estabilizar la situación de los potenciales migrantes. "La polarización política creó un rechazo del presidente, hasta un odio hacia él", dice Carlos Hernández. "Eso estimuló la primera caravana como expresión de inconformidad y una válvula de escape".

“A uno siempre le da temor, pero la misma situación de nosotros nos da temor”

Marta Euceda Padilla, de 30 años, una dempleada de Sonaguera, Honduras, estaba esperando el viernes por la mañana en una cola cerca de unas carpas que cubren el puente fronterizo entre Guatemala y México con sus tres hijos, de 7, 13 y 15 años. "Él (presidente Hernández) dice que tiene el pueblo con una vida mejor, pero si sería así, no tendríamos que salir".

El objetivo de esta madre soltera es llegar a Houston, donde espera encontrar trabajo, algo que no consiguió en Honduras a pesar de haber solicitado empleo en varias tiendas de ropa el último año pasado.

Padilla vio un anuncio del gobierno en la televisión sobre los peligros para los niños que emigran, pero asegura que su situación le obligó a partir: antes de salir, vivía en la casa de su hermano junto a su familia, trabaja recogiendo naranjas y la vida se volvió insostenible en su municipio: “A uno siempre le da temor, pero la misma situación de nosotros nos da temor”, dijo. “Si no puede ver desarrollo en el pais, la gente siempre va a seguir emigrando.”

Durante meses, el gobierno de Trump se ha quejado a los jefes de estado centroamericanos por considerar que no hacen lo suficiente para disuadir a sus compatriotas de emigrar. En varias reuniones, el vicepresidente Mike Pence instó a los líderes de las llamadas naciones del Triángulo del Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) a reforzar la seguridad fronteriza y reprimir a los coyotes.

"La enorme batalla contra el crimen"

En un evento el jueves por la noche, Hernández encendió una 'antorcha de la paz' en el estadio olímpico del país y elogió los sacrificios de los policías caídos en "la enorme batalla contra el crimen". El mandatario dijo que "poco a poco" se estaban haciendo avances. "Nos preparamos para la batalla final, no vamos a permitir que sigan en esos barrios y colonias donde entran y salen los delincuentes y generan zozobra", aseguró.

"Todos deseamos irnos"

Las posibilidades que tienen de ingresar a los Estados Unidos siguen siendo remotas, dependiendo en gran medida de la solidez de una solicitud de asilo. “Hay que reconocerlo, es que aquí, no se puede vivir. No hay trabajo; solo riesgo de morir violentamente. Y el gobierno no hace nada”. escribió Juan Ramón Martínez, un respetado expolítico hondureño en un articulo en el periódico La Tribuna titulado ' Todos deseamos irnos'.