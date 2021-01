El reto de Biden no solo será deshacer lo hecho por Trump en materia migratoria, sino sacudirse el legado de Obama

El mandatario, que ganó la elección del 3 de noviembre e impidió un segundo mandato de Donald Trump, ha dicho que no solo deshará la política de ‘tolerancia cero’ sino que enviará al Senado, en los primeros 100 días, un proyecto de reforma migratoria que incluirá un camino a la ciudadanía para mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país.

Los atascos de Trump

Las deportaciones

En materia de deportaciones Trump no puso ni siquiera igualar la marca dejada por el primer gobierno Obama-Biden. De acuerdo con datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia que encabeza la fuerza nacional de deportaciones prometida por Trump durante su campaña, el número de deportaciones entre los años fiscales 2009 y 2015 fueron:

Los arrestos

Futuro incierto

“Tomará tiempo”

“Con más de un millón de casos pendientes en la Corte de Inmigración, pasarán años antes de que los demandados reciban el debido proceso al que tienen derecho, y su caso sea escuchado por un juez de inmigración”, señaló.

Añade que “Trump empeoró el sistema con acciones que resultaron en la detención de ciudadanos extranjeros, y luego negaron y retrasaron los beneficios de inmigración. Sus acciones realmente no tuvieron ningún impacto significativo en las deportaciones; más bien, afectaron negativamente los beneficios y la aprobación de solicitudes/peticiones que aumentarían el número de inmigrantes legales en el país”.

Sánchez dice, además, que “el presidente electo comprende la importancia de deportar o negarles la admisión a ciudadanos extranjeros con antecedentes penales” y que aquellos extranjeros que no brindan ningún beneficio al país y que no tienen una base legal para recibir beneficios migratorios, no entrarán.