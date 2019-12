Así son las exorbitantes multas que deben pagar indocumentados que violaron órdenes de deportación

El gobierno de Donald Trump confirmó este lunes que reanudó las multas a inmigrantes indocumentados con orden de deportación o que firmaron órdenes de salida voluntaria, no la cumplieron y se quedaron ilegalmente en Estados Unidos. Las sanciones económicas son de $799 diarios.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa emitiendo multas civiles a los extranjeros a quienes se les ordenó la deportación, o se les otorgó la salida voluntaria y no salen de los Estados Unidos”, confirmó este lunes a Univision Noticias la agencia por medio de un comunicado enviado por correo electrónico.

ICE dijo que la multa civil máxima actual “es de $799 por cada día que el extranjero no haya salido voluntariamente, pero esa cantidad puede incrementarse en función de la inflación”. Es decir, si un inmigrante lleva un año viviendo en el país después de la fecha de salida, la multa asciende a los $291,635.

Guerra declarada

“Las leyes de inmigración de nuestro país no son simplemente sugerencias y las personas no deben sorprenderse cuando hay consecuencias por no cumplirlas”, advierte la agencia.