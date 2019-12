Corte falla a favor de nueva regla de carga pública, pero seguirá en suspenso por demandas pendientes

La orden deja sin efecto prohibiciones dictadas por jueces federales de Oakland (California) y Spokane (Washington), quienes bloquearon la nueva regla. Pero la regla sigue suspendida porque los fallos emitidos por jueces de Maryland y Nueva York no se ven afectados por la sentencia de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que pertenece a otra jurisdicción.

Freno judicial

"Además de las alegaciones concluyentes de que serán perjudicados por el impedimento para administrar el sistema de inmigración, los acusados no articularon y no pueden articular qué dificultades reales sufrirán por mantener el status quo", escribió Daniels.

Opiniones favorables

De qué se trata

La nueva disposición, que iba a entrar en vigor el 15 de octubre luego de un período de 60 días de comentario público, no solo afecta a los inmigrantes futuros, sino que pone trabas a la inmigración legal al momento de ajustar sus estatus a residentes legales permanentes (green card) y también a sus familiares inmediatos.

Para el profesor Stephen Yale-Loehr, de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York, la nueva norma, si entra en vigor, “aumentará dramáticamente el número de inmigrantes que pueden ser considerados no elegibles para la tarjeta verdes en función del uso de ciertos servicios gubernamentales, ingresos del hogar y otros criterios”.

“Según la política vigente, los ciudadanos extranjeros que usan beneficios no monetarios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y Medicaid, no se consideraban carga pública. Pero la nueva regla cambia el concepto para incluir esos y otros programas de beneficios no monetarios”, advirtió.