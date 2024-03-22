Esa estatua de Hugo Chávez no fue derrumbada durante las recientes protestas en Cuba

La grabación fue tomada en un estado al noroccidente de Venezuela, no en Cuba.

“Cuba: Derrumban estatua de [Hugo] Chávez. Los cubanos están reaccionando”, se lee en una publicación de X (antes Twitter) con más de 110,000 vistas, 5,000 “me gusta” y 1,000 reposts para este 21 de marzo de 2024.

El post, que circula también en Instagram y Facebook, incluye un video donde se ve a dos hombres tirando al suelo y pateando una estatua, mientras otros a su alrededor lo observan. La grabación, sin embargo, está fuera de contexto porque es de hace casi siete años y no guarda relación con las recientes manifestaciones en Cuba que exigen luz y comida .

Comprobamos la falsedad de la afirmación y el origen del video mediante una búsqueda inversa de imágenes en Yandex y una búsqueda con palabras clave en Google.

Con una búsqueda inversa de imágenes en Yandex encontramos varias páginas web que informan sobre la vandalización de una estatua de Hugo Chávez, quien fue mandatario de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 .

La búsqueda nos llevó, específicamente, al canal de YouTube de La Patilla, un medio digital de Venezuela. El video titulado “Otro ángulo de la tumbada de la 'Chastatua'”, del 5 de mayo de 2017, muestra la misma grabación que circula en marzo de 2024 en redes sociales . Se observa el logo de La Patilla del lado izquierdo de la pantalla, al igual que en el clip que acá estamos verificando.

Ya con el dato de que el video fue subido a internet en mayo de 2017, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google que confirmó que la estatua, efectivamente, había sido derribada, pero hace casi siete años y no en Cuba, sino en la ciudad venezolana de Maracaibo, en el Zulia , un estado noroccidental de ese país.

Univision Noticias informó el 6 de mayo de 2017 que “opositores derribaron y quemaron una estatua de Chávez en Venezuela” en una nota en la que incluye videos en los que se pueden observar las imágenes del clip desinformante. Otros medios también registraron el suceso.

Conclusión

Es falso que en las recientes protestas en Cuba hayan derribado una estatua del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, como circula en redes sociales. El video está fuera de contexto porque la grabación no es actual, sino de hace casi siete años, y no fue tomada en Cuba, sino en Venezuela, en el estado Zulia. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

