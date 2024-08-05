Ese clip de video no es la filtración de una tortura real en Venezuela: es de una película

La película Simón fue estrenada 10 meses antes de la crisis por la que atraviesa Venezuela.

Circula en Instagram un clip de video en el que se ve a unos jóvenes en una especie de caverna o cuarto húmedo, colgados de las manos, al tiempo que entra un supuesto militar a darles las razones por las que están allí. De ese video que circula en redes afirman que se trata de unas “filtraciones del Sebin ” (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), sugiriendo que son manifestantes de las protestas actuales en Venezuela tras las denuncias de fraude electoral , pero esto es falso. Es un clip de una película.

Una película que narra el exilio por la violencia política

“Filtraciones del Sebin. Dios mío apiádate de tu pueblo ya”, se lee en una publicación de Instagram , acompañada del video con jóvenes colgados de las manos y el militar haciendo la requisa.

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens nos llevó, en sus concordancias exactas , a las declaraciones del director venezolano Diego Vicentini , sobre su obra “Simón”, una película transmitida desde 2023 en plataformas como Netflix y Amazon Prime.

En un artículo de AmericaTeve titulado “' Simón', una película que narra el exilio desde Miami ”, Vicentini explica “yo quise hacer esta película para honrar a quienes han luchado por el país. No permitir que eso quede en el olvido". Además, dijo que se trata de hechos reales ocurridos en “la dictadura de Nicolás Maduro”. Nada indica que es actual o que tiene que ver con las protestas por los resultados electorales en Venezuela del pasado 28 de julio.

Otros resultados en Google llevan a la película completa en plataformas diferentes a Netflix , que fue donde inicialmente se distribuyó.

El teaser de Simón muestra en el segundo 22 el clip que estamos verificando acá y que circula en redes sociales como si fuese “una filtración del Sebin” o un hecho real.

Más sobre la escena

Una de las escenas de “Simón”, nombre del protagonista, muestra a ese joven y a sus amigos que, tras ser detenidos por cuerpos de seguridad en Venezuela, son llevados a una especie de centro de tortura, donde son maniatados. Un militar les dice que están allí por “guarimberos [manifestantes violentos]” y que “si colaboran todo va a estar bien”.

La película se estrenó el 7 de septiembre de 2023 , 10 meses antes de las protestas actuales.

Conclusión

Es falso que ese clip que circula en redes sociales, en el que se ve a jóvenes maniatados en una especie de caverna o cuarto húmedo, siendo requisados por un militar, se trate de una “filtración del Sebin” (servicio de inteligencia venezolano) de cómo torturan a manifestantes en la crisis actual, por las denuncias de fraude electoral contra Nicolás Maduro, de Venezuela. La grabación es parte de “Simón”, una película del director venezolano, Diego Vicentini, que narra, según su explicación, hechos reales ocurridos en “la dictadura de Nicolás Maduro”. En el teaser comprobamos que la escena que circula en redes es ficción. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

