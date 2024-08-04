Venezuela vive "una situación crítica": preocupación mundial por las cientos de detenciones del gobierno de Maduro tras las elecciones

Video Incomunicados, sin abogados y acusados de terrorismo: las condiciones de los detenidos en Venezuela

Voces de todo el mundo expresaron su preocupación este domingo por el creciente número de detenciones en Venezuela tras las disputadas elecciones del pasado fin de semana.

El Papa Francisco dijo que Venezuela está "viviendo una situación crítica" en su tradicional discurso dominical en el Vaticano. "Hago un llamamiento a todas las partes a buscar la verdad, a evitar todo tipo de violencia", añadió.

Las declaraciones se produjeron horas después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciara el sábado que el gobierno ha detenido a 2,000 opositores. En un mitin en la capital venezolana, Caracas, Maduro prometió detener a más y enviarlas a prisión.

El viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jon Finer, dijo el domingo al programa Face the Nation de la cadena CBS que al gobierno del presidente Joe Biden le preocupa que las detenciones puedan desencadenar disturbios más amplios. "Nos preocupa la perspectiva de inestabilidad, en caso de que continúen produciéndose estas detenciones", dijo Finer.

Y en un comunicado, los líderes de varios países europeos, entre ellos Francia, España, Alemania e Italia, dijeron que "los derechos de todos los venezolanos, especialmente de los líderes políticos, deben ser respetados durante este proceso. Condenamos enérgicamente cualquier detención o amenaza contra ellos".

El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, declaró a Maduro vencedor de las elecciones del pasado domingo, pero no han presentado las actas de votos que demuestren su victoria.

La oposición ha mostrado actas que muestran una victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia. Un análisis hecho por la agencia AP de las actas de escrutinio publicadas por la coalición opositora indicó que su candidato obtuvo un número de votos significativamente superior al declarado por el gobierno, lo que arroja serias dudas sobre la declaración oficial de que Maduro ganó.

Tanto González, exdiplomático, como la líder opositora María Corina Machado, a quien el gobierno prohibió presentarse como candidata en las presidenciales, se han escondido temporalmente diciendo que temen ser detenidos o asesinados. Maduro y sus aliados más cercanos han amenazado con encerrarlos a ambos.

Las detenciones tras las protestas en Venezuela

El gobierno detuvo a cientos de partidarios de la oposición que salieron a la calle en los días posteriores a los controvertidos comicios. Machado desafió las amenazas para hablar en una masiva manifestación de la oposición el sábado en Caracas, pero fue llevada después en la parte trasera de una motocicleta.

"Después de seis días de brutal represión, pensaron que iban a silenciarnos, intimidarnos o paralizarnos", dijo Machado en la concentración. "La presencia de cada uno de ustedes hoy aquí representa lo mejor de Venezuela".

Pocas horas después, Maduro volvió a amenazar con detener a González por no presentarse a la reunión del consejo electoral a la que había sido convocado. El consejo, como la mayor parte del gobierno de Venezuela, está completamente controlado por Maduro. "Te enfrentas a graves consecuencias legales por desobedecer la Constitución, los tribunales y la ley", dijo Maduro a González.

Maduro también prometió seguir usando mano dura contra sus opositores, diciendo que 2,000 de ellos ya han sido detenidos. "Esta vez no habrá indulto, esta vez habrá Tocorón", dijo, refiriéndose a una conocida prisión.

El sombrío panorama en Venezuela

En un largo y farragoso discurso, Maduro lanzó amenazas, pero también hizo un llamamiento a la reconciliación y a la paz, afirmando que "en Venezuela hay sitio para todos" y llamándola "la bendita tierra de las oportunidades".

Venezuela se asienta sobre las mayores reservas probadas de crudo del mundo y llegó a presumir de ser la economía más avanzada de América Latina, pero entró en una caída libre marcada por una hiperinflación del 130,000% y una escasez generalizada tras la llegada de Maduro al poder en 2013.

Más de 7.7 millones de venezolanos han huido del país desde 2014, el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina. Las sanciones petroleras de Estados Unidos no han hecho más que agravar la miseria, y es probable que el Gobierno de Biden, que había estado suavizando esas restricciones, vuelva a incrementarlas salvo que Maduro acceda a algún tipo de transición.

Comunidad internacional pide a Maduro que entregue las actas

A última hora del viernes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó al Consejo Nacional Electoral, controlado por Maduro, que entregara las actas de escrutinio de las circunscripciones en tres días.

Múltiples gobiernos, incluidos los aliados regionales de Maduro, han pedido a las autoridades electorales de Venezuela que publiquen los recuentos a nivel de recinto, como lo ha hecho después de elecciones anteriores.

La agencia AP procesó casi 24,000 imágenes de actas de escrutinio, que representan los resultados del 79% de las máquinas de votación. Según los cálculos, González recibió 6.89 millones de votos, casi medio millón más de los que el gobierno dice que ganó Maduro. Las tabulaciones también muestran que Maduro recibió 3.13 millones de votos de las actas de escrutinio publicadas por la oposición.

En comparación, el Consejo Nacional Electoral dijo el viernes que, sobre la base de 96.87% de las actas, Maduro había ganado 6.4 millones de votos y González tenía 5.3 millones. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, atribuyó el retraso en la presentación de los resultados completos a unos supuestos ataques a la "infraestructura tecnológica" de los que también siguen sin mostrar evidencia alguna.

Ha habido una oleada de esfuerzos diplomáticos por parte de Brasil, Colombia y México para convencer a Maduro de que permita una auditoría imparcial de la votación. El jueves, los gobiernos de los tres países emitieron una declaración conjunta en la que pedían a las autoridades electorales de Venezuela "avanzar con celeridad y divulgar públicamente" los datos detallados de la votación.

