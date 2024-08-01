Cambiar Ciudad
Nicolás Maduro

EEUU dice que el opositor Edmundo González obtuvo "la mayoría de los votos" en Venezuela “por un margen insuperable”

En su declaración, Blinken también criticó las amenazas del gobierno de Maduro contra González y la líder opositora María Corina Machado, así como las detenciones de manifestantes que "exigen transparencia en la tabulación".

Por:
Univision y AP
Video Más de 1,000 detenidos y al menos 12 muertos: el saldo de las protestas en Venezuela tras las elecciones

El gobierno de Estados Unidos consideró este jueves que el opositor venezolano Edmundo González ganó "la mayoría de votos" por un “por un margen insuperable” en las elecciones del domingo, pese a que el Consejo Electoral Nacional (CNE) dio la victoria al líder Nicolás Maduro.

🔴 Sigue nuestra cobertura en vivo aquí: Elecciones en Venezuela en vivo | EEUU reconoce que Edmundo González ganó "el mayor número de votos" en Venezuela "por un margen insuperable"🔴

En un comunicado, el secretario de Estado Antony Blinken, afirmó que, dada la abundante evidencia, “es claro para Estados Unidos y, más importante, para el pueblo venezolano que Edmundo González obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio”.

De acuerdo con Blinken, la rápida proclamación de Maduro como vencedor de las elecciones presidenciales por parte del CNE se produjo sin pruebas que la respaldaran.


Mientras que la oposición ha publicado más del 80% de las actas de escrutinio recibidas directamente de los colegios electorales de toda Venezuela.

“Dichas actas indican que Edmundo González Urrutia obtuvo el mayor número de votos en estas elecciones por un margen insuperable”, dice el documento.

En su declaración, Blinken también criticó las amenazas del gobierno de Maduro contra González y la líder opositora María Corina Machado, así como las detenciones de manifestantes que “exigen transparencia en la tabulación”. El secretario agregó que el anuncio de “los resultados deben darse a conocer inmediatamente”.

“Ha llegado el momento de que los partidos venezolanos inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano”, dice el secretario de Estado.

La presión internacional aumenta sobre Maduro para que dé

a conocer los resultados de las elecciones

Desde que Maduro fue declarado ganador el domingo por el CNE, las autoridades de Venezuela han sido cuestionadas e interpeladas por varios países, incluidos aliados de Maduro, y por organismos internacionales, para que sea transparente en la publicación de las actas de votación.

La falta de difusión de los resultados derivó en fuertes protestas en las calles, en las que se creen que han muerto al menos 11 personas y otras 700 han sido detenidas, según la ONG Foro Penal.

Machado y el candidato opositor, Edmundo González tuvieron su última aparición pública el martes en un acto masivo con sus simpatizantes en las calles de Caracas.

Machado firmó el jueves un artículo de opinión en el diario estadounidense The Wall Street Journal en el que asegura haberse puesto a resguardo por miedo. “Escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad y la de mis compatriotas de la dictadura liderada por Nicolás Maduro”, recogió el texto.

Poco después de ese artículo, Machado publicó un vídeo en su cuenta de X (antes Twitter), en donde convocó para el sábado por la mañana a una movilización “en todas las ciudades de Venezuela”. Pero no hizo referencia a su situación personal.

Cientos de personas detenidas por protestas en Venezuela

A las movilizaciones se fueron sumando numerosos pronunciamientos de países del continente americano, como Argentina o Chile, así como entes como la Organización de Estados Americanos y observadores como el Centro Carter, para reclamar a las autoridades venezolanas que publique las actas desglosadas por mesa con los datos de la votación y que permitan una verificación independiente de los resultados.

Ante la presión, el presidente Maduro solicitó el miércoles al Tribunal Supremo del país que se encargue de realizar un peritaje al proceso electoral. Ese cuerpo judicial anunció el jueves que admitía la petición y convocó a declarar para el viernes en la tarde al mandatario, al opositor González y los demás candidatos.

Los gobiernos de México, Colombia y Brasil, aliados de Maduro, también llamaron este jueves a hacer públicas las actas de las elecciones del domingo.

Relacionados:
Nicolás MaduroMaría Corina MachadoEdmundo González UrrutiaEstados Unidos de AméricaAntony BlinkenElecciones 2024

