Latinoamérica celebra el Día Internacional de la Mujer con movilizaciones y reclamos por justicia e igualdad

Las movilizaciones del 8M en Latinoamérica buscan mantener la presión social para que los gobiernos garanticen seguridad, igualdad y justicia para todas las mujeres.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Video 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer: Un llamado a la reflexión, pero también al empoderamiento

Este domingo 8 de marzo ( 8M) de 2026, miles de mujeres salieron a las calles de diversas ciudades de Latinoamérica para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una jornada marcada por demandas de igualdad, justicia y el fin de la violencia de género que afecta a millones en la región.

Las movilizaciones siguen el lema propuesto por la Organización de las Naciones Unidas ( ONU): Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas” . El objetivo es visibilizar las barreras que aún limitan el acceso equitativo a los derechos humanos y a la justicia.

El contexto político regional también ha influido en el tono de las protestas. Activistas y especialistas expresan preocupación por posibles retrocesos tras recientes victorias electorales de líderes de derecha como José Antonio Kast en Chile, Nasry Asfura en Honduras y Laura Fernández en Costa Rica.

Preocupación por retrocesos en derechos

Las inquietudes aumentaron tras decisiones del presidente de Argentina, Javier Milei, aliado político del mandatario estadounidense Donald Trump. Durante su gobierno se eliminó la subsecretaría contra la violencia de género y se redujeron subsidios y programas sociales destinados a mujeres.

Para Estefanía Vela, directora ejecutiva de la ONG mexicana Intersecta, el giro político hacia la derecha podría implicar un “regreso a roles tradicionales” que amenace avances logrados en décadas recientes.

Sin embargo, en México se han impulsado medidas en sentido contrario durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien en 2024 se convirtió en la primera mujer presidenta del país. Su administración promovió reformas para fortalecer la protección de las mujeres, garantizar igualdad salarial y exigir investigaciones con perspectiva de género en casos de feminicidio.

Violencia y desigualdad persistentes

Las cifras regionales reflejan la magnitud del problema. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL), en 2024 al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razones de género en 26 países y territorios, lo que equivale a 11 asesinatos diarios.

Las tasas más altas se registraron en Honduras, seguido de México, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Bolivia.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud ( OMS) y agencias de Naciones Unidas, una de cada tres mujeres mayores de 15 años en la región ha sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida.

La agencia ONU Mujeres advierte que, pese a los avances legislativos en decenas de países, factores como la estigmatización, el miedo y la desconfianza institucional siguen impidiendo que muchas víctimas denuncien. En México, por ejemplo, solo 13,1% de las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja presentan una denuncia formal.

Las movilizaciones del 8M en Latinoamérica buscan mantener la presión social para que los gobiernos garanticen seguridad, igualdad y justicia para todas las mujeres.

