Noticias De otra galaxia: Telescopio mexicano capta estallido por colisión de estrellas El telescopio mexicano logró algo poco común; esto explicaron científicos de la UNAM

Un telescopio mexicano logró capturar un estallido por colision de estrellas de otra galaxia, en N+ Univision te contamos cómo fue y lo que explicaron científicos.

El telescopio robótico COLIBRÍ, que está instalado en Baja California, logró un resultado científico poco común al detectar la colisión de dos estrellas de neutrones en otra galaxia, un fenómeno energético que es pocas veces observado en el espectro óptico.

En ese sentido, un equipo internacional de astrónomos anunció la detección de un potente estallido cósmico originado por la fusión de dos estrellas de neutrones en una galaxia lejana.

El hallazgo marca el primer resultado científico del telescopio robótico COLIBRÍ, proyecto binacional en el que participa la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM).

El fenómeno fue observado en múltiples longitudes de onda, rayos gamma, rayos X, óptico y radio, lo que permitió a los científicos reconstruir el evento desde distintas perspectivas y comprender mejor la dinámica de estos objetos extremos.

La señal inicial se detectó en rayos gamma, indicio de un evento altamente energético asociado a la fusión de estrellas de neutrones. Posteriormente, el seguimiento en rayos X, óptico y radio permitió rastrear el flujo relativista generado por la explosión, así como su interacción con el medio interestelar de la galaxia anfitriona.

Para lograr esta caracterización integral, los datos de COLIBRÍ fueron complementados con observaciones del Very Large Telescope, el Very Large Array, el telescopio espacial Swift y la misión Einstein Probe, entre otros instrumentos internacionales.

Este enfoque permitió obtener un conjunto de datos que abarca prácticamente todo el espectro electromagnético, algo fundamental para entender la física detrás de estas explosiones cósmicas.

UNAM dice que es un evento poco común en el óptico

Aunque las colisiones de estrellas de neutrones suelen detectarse mediante estallidos de rayos gamma, no siempre se logran observar en el espectro óptico con suficiente detalle. En este caso, el instrumento DDRAGO, diseñado en el Instituto de Astronomía de la UNAM, permitió captar la emisión en tres filtros ópticos distintos.

La investigación, liderada por la estudiante de doctorado Camila Angulo Valdez, fue aceptada para su publicación en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. El equipo encontró que el entorno donde ocurrió la colisión presenta una densidad inusualmente alta, característica poco frecuente en este tipo de eventos.

Encontramos que la densidad del medio en el que se encontraba este evento era bastante alta, una característica poco común para estos estallidos causados por colisiones de objetos compactos. Camila Angulo Valdez, estudiante de doctorado del posgrado en Astrofísica de la UNAM.



Un día después de la explosión, los científicos registraron un incremento inesperado en el brillo, fenómeno que aportó pistas adicionales sobre la evolución del estallido y la naturaleza de los objetos progenitores.

Cabe señalar que el telescopio mexicano COLIBRÍ opera desde el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir y ha estado en funciones desde inicios de 2025. Con un espejo principal de 1.3 metros de diámetro, el sistema está programado para reaccionar de forma automática ante alertas emitidas por misiones espaciales.